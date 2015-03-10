Столичный бизнес сохраняется на хорошем уровне – Решетников

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

В 2014-2015 годах предпринимательская активность в столице сохраняется на хорошем уровне, несмотря на экономическую ситуацию в стране. Об этом на заседании президиума правительства сообщил глава департамента экономической политики и развития города Максим Решетников.

По его словам, в 2014 году в Москве было зарегистрировано 166 тысяч новых организаций, что на 25% больше, чем в 2013 году. Тогда было зарегистрировано лишь 125 тысяч организаций. Работу прекратили 193 тысячи организаций, но только 6 тысяч из них прекратили свою деятельность по экономическим причинам. Кроме того, 24 тысячи организаций были реорганизованы и 163 тысячи – принудительно исключены из единого государственного реестра юридических лиц.

Количество индивидуальных предпринимателей по сравнению с 2013 годом выросло на 4,7% и достигло 218,5 тысяч. В прошлом году зарегистрировали ИП 34,2 тысячи человек, а прекратили предпринимательскую деятельность 24,7 тысяч человек.

Число выданных патентов ИП превысило 18 тысяч, увеличившись на 6,4 тысяч. Общая стоимость приобретенных патентов в 2014 году – 1,44 миллиард рублей, что в три с лишним раза больше, чем в 2013 году.

Решетников также добавил, что интерес предпринимателей к льготному выкупу арендуемых у города помещений, приватизации и аренде городской недвижимости находится на высоком уровне. "Это говорит о наличии у предпринимателей финансовых ресурсов, необходимых для оплаты выкупной цены или арендных платежей", – отметил глава ведомства.

По его словам, только за последние три месяца заключено 465 договоров льготного выкупа арендуемых помещений, что в 8 раз больше такого же периода времени в прошлом году.

По городской программе льготной аренды "1 рубль за 1 квадратный метр" реализовано 80 объектов, в том числе 10 аварийных памятников архитектуры, 14 зданий для создания детских садов, 36 помещений для организации медицинских практик "Доктор рядом".

Кроме того, в январе-феврале 2015 года на торгах реализовано 100 объектов нежилых помещений по приватизации на коммерческих условиях.

Напомним, власти Москвы намерены сохранить поступательное развитие города в условиях кризиса.

"Мэром была поставлена задача: учесть внешние вызовы, посмотреть, как они влияют на наши проекты, и максимально эти вызовы отработать с тем, чтобы сохранилось поступательное развитие города и москвичи чувствовали себя защищенными", – сказал Решетников.

Чиновник отметил, что федеральным антикризисным планом предусмотрено ежегодное сокращение расходов бюджета на 5%, но Москва в режиме экономии живет уже три года, сохраняя намеченные планы по строительству, соцподдержке и зарплатам.

"Мы это делали за счет внутренней эффективности, за счет того, что учились экономить, тратить рационально, не тратить там, где можно не тратить", – подчеркнул Решетников.

При этом глава департамента отметил, что задача антикризисного плана столицы – не "тотальный пересмотр всего, что сделали, а сохранение всех программ столичных властей".