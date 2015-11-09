LIVE: культурный акробат Ши Синг Ми учит вести бизнес в стиле кунг-фу

13 ноября состоится семинар-тренинг для деловых людей "Бизнес в стиле кунг-фу. Стратегии боевых искусств для современного лидера". Проведет занятие оратор, писатель, первый некитайский буддийский монах Ши Синг Ми (Уолтер Джерджия). Уолтер родился в Италии. В тринадцать лет он начал изучать кунг-фу и ушу, в восемнадцать увлекся китайской философией. Юноша изучал и преподавал боевые искусства Шаолиньского монастыря во многих странах. Он много путешествовал по Австралии и Китаю, участвовал побеждал в национальных и международных конкурсах по кунг-фу и ушу.

Параллельно Уолтер сотрудничал с компаниями международного уровня. В двадцать семь лет он уже был исполнительным директором крупной консалтинговой фирмы. Впрочем, он быстро решил отказаться от карьеры и полностью посвятить себя искусству. Уолтер встретился с великим мастером Ши Де Янг, который принял европейца в ученики и посвятил его в воины-монахи Шаолинь 32-го поколения. Тогда Уолтер и получил имя Ши Синг Ми. О нем писали в журналах и газетах, снимали документальные фильмы для BBC, Discovery Channel, CCTV и других каналов. В СМИ его назвали "монахом стратегий" и "культурным акробатом".

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.