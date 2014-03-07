Авиаперевозчиков обяжут снижать цены на билеты за день до вылета

ФАС обяжет авиаперевозчиков делать скидки на билеты перед датой вылета

На следующей неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) соберет авиакомпании и объявит рекомендации по формированию тарифов. Ведомство хочет заставить перевозчиков делать скидку на билеты до 25% в последний день перед вылетом.

Однако ФАС не представило никаких обоснований для такого решения, непонятен и размер скидки, считает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

"Почему 25, а не 30, не 50%? Также непонятно, 25% - от какого тарифа: который был вчера, позавчера или неделю, месяц назад? Нужно, во-первых, обосновать, что нарушается антимонопольное законодательство, во-вторых, что тарифы завышены именно на 25% и предъявить эти расчеты", - заявил он в эфире радио "Москва FM".

По словам руководителя управления ФАС Дмитрия Рутенберга, эти нормы должны будут распространяться и на зарубежных перевозчиков, летающих в Россию. Перевозчики считают, что это может привести к исчезновению дешевых билетов.

"Западные системы бронирования, на которые ссылается ФАС, и весь мировой опыт говорит о том, что чем ближе вылет, тем билет становится дороже. Если хочешь улететь дешевле, позаботься об этом заранее. Невозможно заставить всех авиаперевозчиков, в том числе и иностранных, снижать цены непонятно от какого тарифа и почему-то именно на 25% в последний день", - уверен Гусаров.

По его словам, ведомство добивается того, что люди будут ждать последнего дня, а потом стоять в очередях, чтобы купить билет чуть-чуть подешевле.

Отметим, что сейчас образованием цены на авиабилеты управляет не авиакомпания, а некая программа Amadeus/Sabre, которая определяет стоимость в зависимости от близости даты вылета. И чем ближе эта дата, тем выше цена за билет, и подчас это не зависит от заполненности салона воздушного судна.