Власти опровергли продажу части ВДНХ под застройку

Участок на улице Сельскохозяйственная, владение 35, который власти планируют выставить на торги, находится на прилегающей к ВДНХ территории и не является ее частью, сообщили M24.ru в пресс-службе Москомстройинвеста.
Как пояснил руководитель департамента имущества Владимир Ефимов участки, о которых идет речь, являются собственностью ОАО "ВДНХ". "Они расположены отдельно на промзонах, где ОАО вело хозяйственную деятельность. С территорией городского парка они никак не связаны", - добавил чиновник.
По данным газеты "Ведомости", руководство ВДНХ готовит к продаже несколько участков своей территории. В частности, указана территория по адресу: Сельскохозяйственная улица, владение 35. В октябре 2014 года градостроительно-земельная комиссия Москвы согласовала план данного земельного участка.
Как ранее сообщали в пресс-службе Москомстройинвеста, данный земельный участок площадью 34 га находится в собственности Москвы. Сейчас там разрозненно расположены некапитальные строения, территория в запущенном состоянии.
На данном участке планируется возвести жилой комплекс с необходимой социальной инфраструктурой общей площадью 650 тысяч квадратных метров. Также будет построено три детских сада по 220 мест каждый, две школы на 1,6 тысячи учеников каждая, а также поликлинику на 750 посещений в смену и храм на 300 прихожан.
Напомним, одна из самых популярных среди москвичей зон отдыха в этом году предстала в новом обличье. Первый этап реконструкции ВДНХ завершился 1 августа - в день 75-летия выставки. На ее территории отремонтировали десятки площадок и воссоздали первоначальный вид Зеленого театра, а также разбили цветники и отремонтировали исторические фонтаны.
В честь юбилея ВДНХ Сергей Собянин предложил вернуть выставочному центру историческое название и "освежить" его территорию. 15 мая ВВЦ был переименован в ВДНХ. При этом территория ВДНХ увеличилась в два раза за счет Ботанического сада и Останкинского парка - там убрали заборы, разграничивающие места отдыха.
Территорию выставки также освободили от большей части нецивилизованной торговли. Всего было ликвидировано порядка 300 различных незаконных строений.
К концу 2014 года в ряд павильонов планируют вернуть национальные экспозиции.
