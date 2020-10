Дарья Комарькова прочла лекцию о стартапах

Дарья Комарькова - о том, как начать бизнес с нуля

В Центральном доме предпринимателей в рамках конференции "Стартап-практикум" прошел мастер-класс "Я предприниматель. С чего начать и кто поможет". Сооснователь и генеральный директор бизнес-инкубатора МГУ Дарья Комарькова рассказала, как сделать первый шаг и к кому обратиться за поддержкой тем, кто собрался открывать свой бизнес.

Дарья Комарькова посоветовала начинающим предпринимателям рассчитывать в первую очередь на собственные средства. Если же такой возможности нет, то можно попросить денег у знакомых. Но у этого варианта есть один минус – если вовремя не вернуть долг, друзья станут врагами. Существует еще масса способов финансирования, среди которых самые действенные бизнес-конкурсы, городские субсидии и гранты. Прямую трансляцию мероприятия провело сетевое издание M24.ru.



Бизнес-инкубатор МГУ был основан в 2010 году в рамках университетской программы поддержки инновационного предпринимательства. Официальное открытие инкубатора состоялось 15 сентября 2011 года. Инкубатор является подразделением Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и работает по принципу бизнес-акселератора. Такая модель поддержки бизнеса на ранней стадии обеспечивает интенсивное развитие проекта в кратчайшие сроки. Располагается в помещениях на территории МГУ (м. Университет): в 3-ем новом учебном корпусе (Экономический факультет) и во 2-ом гуманитарном корпусе (Факультет ВМиК).

Результаты работы инкубатора за 2 года 29 резидентов и 1043 обработанных заявки;

175 человек работает в штате созданных на базе Инкубатора компаний;

Оборот компаний-резидентов Инкубатора составил свыше 100 млн рублей;

Объем привлеченных инвестиций – более 3 млн долларов;

Рыночная оценка компаний-резидентов Бизнес-инкубатора МГУ – более 1 млрд рублей;

Более половины резидентов стали призерами как российских, так и зарубежных конкурсов, таких как MassChallenge HSE {13К}, БИТ, У.М.Н.И.К. и других.



Бизнес-акселератор - это модель поддержки бизнесов на ранней стадии, которая предполагает интенсивное развитие проекта в кратчайшие сроки. Для быстрого выхода на рынок проекту обеспечиваются инвестирование, инфраструктура, экспертная и информационная поддержка.

Для инвестиций на начальных стадиях бизнес-акселераторы привлекают инвесторов - как частных, так и институциональных, - а также могут частично сами выступать в роли фонда. Бизнес-акселераторы наиболее распространены как форма поддержки IT-стартапов - проектов в области современных технологий и коммуникаций. Самыми известными акселерационными программами являются Y Combinator и Techstars. В России действуют аналогичные программы, например, TexDrive.

Для основателей проектов участие в акселераторах бесплатно. Иногда взимается взнос за вхождение в программу (у американского акселератора Mass Challenge — $199).

Представители бизнес-инкубаторов - как начать свое дело в Москве

Интересные бизнес идеи для мегаполиса по версии Forbes

Велодоставка. В 2008 году питерская компания Prompt Delivery первой в России начала использовать в качестве средства доставки корреспонденции велосипеды. Сейчас в компании работает 5 курьеров, вместе они доставляют от 50 и 75 заказов в день. Для доставки принимаются посылки весом до 5 кг. За рейс курьер может развезти груз суммарным весом не более 15 кг.

В качестве снаряжения используются обычные велорюкзаки, велосумки и велоприцепы. Больше половины заказчиков - типографии и рекламные агентства. Девять из десяти заказов приходятся на постоянных клиентов. Бывают и нетривиальные просьбы - сгонять за забытым у родственников ключом. Зимой, в самое сложное для работы время, курьерам доплачивают премии в размере 5-10% от месячной оплаты. По словам основателя компания Антона Храмова, затраты на запуск (50 000 рублей) он окупил за полгода.

Коворкинг с детским садом. В декабре 2013 года Мария Юдаева открыла в Санкт-Петербурге "Дом Гнома" - коворкинг, совмещенный с детским клубом. Около 100 кв. м занимает офис, столько же – игровая и спальня, где за детьми приглядывают два инструктора. Получилась удачная альтернатива детскому саду и няне - ребенок не оторван от мамы и при этом находится в детском обществе. Поначалу Юдаева рассчитывала, что ее клиентами станут копирайтеры и дизайнеры, но оказалось, что молодые мамы приходят в "Дом Гнома" в том числе и отдохнуть – заняться рукоделием или почитать.

Безлимитный абонемент на месяц стоит 14 000 рублей - почти вдвое дешевле стоимости услуг частного детского сада. Пока абонемент у Юдаевой купили всего один, клиенты присматриваются - проводят здесь по 3-4 часа (час стоит 200 рублей).

Юдаева вложила в запуск проекта около 1,5 млн рублей, которые рассчитывает окупить за полтора-два года. По ее расчетам, к этому моменту "Дом Гнома" будет продавать около 50 абонементов в месяц.

"План города": Как создать необычный стартап

Деревенская еда. Московская LavkaLavka - пионер на рынке интернет-торговли продукцией фермерских хозяйств. Проект стартовал в 2009 году, сейчас у компании есть филиал в Санкт-Петербурге. Ассортимент меняется в зависимости от сезона и наличия товара. В течение года предлагают около 2000 наименований, летом - до 3000. В Москву продукты поставляют преимущественно подмосковные фермеры, но есть и черноморские мидии, и астраханская черная икра. Ежедневно сотрудники фирмы развозит от 300 до 400 заказов. Средний размер интернет-заказа – 5000 рублей. Недавно фирма открыла в Москве три магазина, которые сейчас приносят пятую часть выручки (суммарно – 16 млн рублей в месяц).

Все для пробки. Идея товаров, актуальных для людей, стоящих в пробке, пришла Василю Газизулину в 2008 году, когда он возглавлял автомобильное направление в розничной сети "Экспедиция". Компания выпустила подарочный набор, состоящий из авто-туалета, кислородного баллона и губной гармошки с диском-самоучителем, который имел у автомобилистов бешеный успех.

В полном объеме Газизулин реализовал идею только летом 2013 года. На запуск интернет-магазина "Жизнь в пробке" он потратил 1,5 млн рублей. Сейчас в ассортименте 1500 наименований от детских автокресел до антистрессовой оплетки на руль с лопающимися пупырышками или массажера. Половину продаж компании приносит автопосуда, например, кружки-непроливашки или аппарат для приготовления эспрессо, работающий от прикуривателя.

За полгода работы выручка магазина составила полмиллиона рублей. В штате компании только два человека - Василь Газизулин и его партнер. Логистику и продажи предприниматель отдал на аутсорсинг.

Ваш рацион. Just for you – первая в России компания по доставке еды на основе индивидуально разработанного рациона. Основатель компании диетолог Ирина Почитаева семь лет назад увидела проект The Pure Package в Лондоне и решила запустить аналогичный в Москве. Первые полгода она работала самостоятельно. Еда получалась полезная, но недостаточно вкусная. Тогда Почитаева предложила ресторатору Аркадию Новикову участвовать в проекте. Предприниматель согласился, и подключил к разработке меню для Just for you шеф-повара одного из своих ресторанов. Сейчас в штате компании 55 человек, половина из них - повара. За семь лет компания обслужила 4000 клиентов.

Just for you предлагает 5-разовое питание из 7-10 блюд, включая десерт. Почитаева с коллегами разработала 8 стандартных рационов. Например, дневной комплекс для снижения веса стоит от 4400 рублей, спортивное питание - от 4800 рублей. Абсолютно индивидуальное меню обходится клиентам не менее чем в 6000 рублей в день.

80% клиентов выбирают курс для похудения. При этом половина использует рацион Just for you постоянно, остальные после разового курса возвращаются к привычной пище.

Гостиница для цветов. Владелица салона "Цветочные сказки" Ирина Сильвоник предлагает редкую услугу - гостиницу для растений. Клиенты половину времени проводят дома, а остальное - в командировках или на отдыхе. У некоторых есть не одна квартира или бизнес за рубежом», - объясняет предпринимательница. Растения приезжают в салон не только погостить, но и на лечение. Сейчас Сильвоник пытается спасти апельсиновые дерево, у которого начали опадать листья. За три года существования сервиса клиентами стали несколько десятков человек. Сейчас на долю гостиницы-лазарета приходится около 20% выручки салона.

Самые необычные бизнес-модели стартапов

CDR KING – продажа "однодолларовой" электроники . Компания CDR KING в США - это одна из ведущих розничных сетей по продаже электроники. Они просто закупают товары в Китае и продают их на американском рынке – идея довольно проста. Однако известно, что компания продает только достаточно качественные товары по приемлемой, даже по слишком низкой цене. . Компания CDR KING в США - это одна из ведущих розничных сетей по продаже электроники. Они просто закупают товары в Китае и продают их на американском рынке – идея довольно проста. Однако известно, что компания продает только достаточно качественные товары по приемлемой, даже по слишком низкой цене. Покупатель идет в магазин в надежде за минимальную цену приобрести что-то, что, как он думает, не прослужит больше полугода. Парадокс в том, что люди охотно покупают товар, зная, что он может быть выброшен на следующий день. Магазин CDR KING можно назвать аналоговом торговых сетей, работающих по принципу «все за $1», только CDR KING работает в сегменте потребительской электроники. По этой причине понятие «однодолларового» товара для CDR KING – довольно условно. Однако покупатели готовы платить по $10, например, за фены для волос. Opower: призыв экономить. Компания Opower, работающая в сфере поставки электроэнергии, при помощи коммунальных работников ведет разъяснительную работу среди своих клиентов, призывая их использовать меньше энергии. Это необычно, потому что почти каждый бизнес пытается заставить своих клиентов покупать большие объемы своего продукта или услуги. Модель довольно успешна, поскольку коммунальным предприятиям часто предоставляются льготы или субсидии от правительства или местных властей за внедрение различных программ энергоэффективности. Кроме того, клиенты в этом случае чувствуют себя более удовлетворенными, так как видят свою полезность, получая возможность стать частью этих программ, не говоря уже об экономии собственных средств. Trends Guide Catalan: плата за право потратить деньги. Еще одна необычная модель бизнеса использована предпринимателями из Барселоны. Компания Trends Guide Catalan открыла свой первый магазин в центре Барселоны, где посетители могут получить бесплатные товары из последних поступлений. Это первое учреждение такого рода в Европе. Клиенты магазина должны зарегистрироваться и платить по пять евро каждые полгода. За эту плату покупатель может посещать магазин каждые две недели и забирать до пяти бесплатных продуктов, а также получать информацию о новинках магазина. Целью магазина является не получение прибыли от продажи товаров, а продвижение среди своих клиентов новых продуктов и брендов. Ни наличные, ни кредитные карты в магазине не действуют, единственным способом получить за полгода 60 наименований новых товаров — зарегистрироваться и заплатить пять евро. Google: плата персональными данными. Как в этом списке не вспомнить Google. Компания производит продукцию (поиск, Android), которую она отдает бесплатно (другой стороне — партнерам), с тем, чтобы побудить пользователей (третье лицо) пользоваться этими продуктами. В свою очередь, Google собирает информацию, полученную от использования своих продуктов, и превращает ее в продукт для еще одного лица (четвертой стороны — рекламодателя), который покупает рекламную площадь, таргетированную на конкретную часть аудитории пользователей. Антикафе: плата за время. Проекты антикафе стали популярными, прежде всего, в России и некоторых странах СНГ. Этот формат заведения предусматривает, что пользователи платят не за еду и напитки, а за время, проведенное в заведении. По сути, это заведение "нового типа", как его называют основатели, является противоположным традиционным кафе еще и потому, что часто в антикафе можно приносить еду с собой. Автором идеи антикафе или "свободного пространства" стал писатель Иван Митин. Примеры антикафе в Москве – "Циферблат", Local Time, Timeterria, "Зеленая дверь". Trunk Club: профессиональный покупатель. Людей, которым нужно красиво выглядеть, но у которых нет времени ходить по магазинам, всегда было много. Решить их проблемы попитались авторы бизнес-идеи персональных шопперов – личных ассистентов по покупкам. Заказывать персональних закупщиков через Интернет предлагают авторы проекта Trunk Club, предназначенного прежде всего для мужчин. Потенциальный клиент связывается с сотрудниками проекта Trunk Club, рассказывает о том, что он хочет купить, далее шопперы из Trunk Club делают закупки и доставляют покупателю приобретенное. Он, в свою очередь, может вернуть купленное. Отметим, что одежда приобретается в магазинах, с которыми у Trunk Club есть партнеерское соглашение. Носки почтой: как обеспечить носками всех желающих. Попытки продавать носки по почте – казалось бы, кого может заинтересовать эта идея. Тем не менее, компания BlackSocks ("Черные носки") за первые семь лет существования продала 120 тыс. пар носков, а покупателями этого повседневного предмета гардероба стали пользователи из 25 стран мира. Развитие идеи "носки по почте" вылилось в одноименный интернет-проект, авторы которого продавали носки по Интернету на условиях периодической подписки на свои услуги. Пользователи сами выбирали, как они хотят получать носки – 3,4 или 6 раз в год. Примечательно, что носки, продаваемые таким образом, были высокого качества и, соответственно, цены на них біли выше, чем в среднем в магазинах. Это можно объяснить тем, что такие носки производились из пряжи высокого качества. Плата за копирование Mp3. Кэтри Кейн, впервые записав музыку на iPod своих знакомых, решила сделать из этого бизнес. Она оцифровывала CD-диски по $1,75 за один и записывала файлы на iPod своих клиентов. На данный момент ее компания HungryPod заработала более $100 тыс. Однако неизвестно, будет ли этот бизнес перспективным в условиях роста популярности облачных музыкальных сервисов. Миллиондолларовая стартовая страница. Эта бизнес-идея является, наверное, самой странной, но при этом самой известной среди тех, которые предприниматели реализовывали с помощью Интернета. Студент Алекс Тью создал сайт milliondollarhomepage.com, на котором он продавал рекламу по $1 за пиксель, пытаясь таким образом заработать деньги на учебу. На главной странице размещалось 1 млн пикселей, минимальным блоком для продажи был блок 10 на 10 пикселей. Автор проекта в результате заработал с помощью сайта более $1 млн.



Анна Лебедева