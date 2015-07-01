Фото: m24.ru/Александр Авилов

"Газпром" остановил поставки газа на Украину – 1 июля закончились "особые условия" и Киев не стал покупать топливо по новой цене, пишет "Коммерсантъ".

Новая цена на газ – 247 долларов за тысячу кубометров, при этом в Киеве рассчитывали на 200–207 долларов.

Также Киев требовал подписать договор на поставку газа до марта 2016 года, а Россия готова договариваться только на три месяца.

Впрочем, без газа Украина не останется – она продолжает покупать его в Словакии, стоимость топлива в таком случае составляет 270–280 долларов.

Зампредседателя Еврокомиссии Марош Шефчович отметил, что решение России прекратить поставки газа на Украину не представляет опасности для транзита российского газа в Европу.

"Как поставки газа на Украину, так и транзит в Европу находятся вне опасности", – цитирует Шефчовича "Интерфакс".