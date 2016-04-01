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Бизнес

01 апреля 2016, 18:54

12 отечественных предприятий смогут поставлять мясную продукцию в Египет

бизнес Россельхознадзор Египет мясо экспорт

Фото: ТАСС/Антон Буценко

12 российских предприятий получили право экспорта говядины и мяса птицы в Египет, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Работа по допуску отечественной продукции на египетский рынок велась с 2011 года. "За это время российской стороной было доказано, что продукция, производимая российскими предприятиями, в полном объеме соответствует требованиям Арабской Республики Египет", – говорится в сообщении.

В ходе инспекции, проведенной египетскими специалистами в РФ в феврале-марте 2016 года, официальную аккредитацию египетских властей получил Международный центр стандартизации и сертификации "Халяль".

Право экспорта в Египет получили предприятия, расположенные в Ставропольском крае, Республике Марий Эл, Белгородской, Брянской, Липецкой и Пензенской областях. Они производят мясо бройлеров, мясо индейки, говядину и готовую мясную продукцию.

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