12 отечественных предприятий смогут поставлять мясную продукцию в Египет

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12 российских предприятий получили право экспорта говядины и мяса птицы в Египет, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Работа по допуску отечественной продукции на египетский рынок велась с 2011 года. "За это время российской стороной было доказано, что продукция, производимая российскими предприятиями, в полном объеме соответствует требованиям Арабской Республики Египет", – говорится в сообщении.

В ходе инспекции, проведенной египетскими специалистами в РФ в феврале-марте 2016 года, официальную аккредитацию египетских властей получил Международный центр стандартизации и сертификации "Халяль".

Право экспорта в Египет получили предприятия, расположенные в Ставропольском крае, Республике Марий Эл, Белгородской, Брянской, Липецкой и Пензенской областях. Они производят мясо бройлеров, мясо индейки, говядину и готовую мясную продукцию.