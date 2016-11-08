Началась продажа билетов на Кубок конфедераций

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Первые билеты на Кубок конфедераций ФИФА поступили в продажу во вторник, 8 ноября. Об этом сообщает mos.ru.

На этапе предпродажи (она продлится до 17 ноября) оплатить покупку можно будет только банковскими картами Visa. На специальной странице на сайте ФИФА есть билеты на все игры, включая матч открытия и финал Кубка, а также на все матчи российской сборной.

Здесь же можно приобрести билеты на серии игр в одном из четырех городов-организаторов: Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. Стоимость билетов на матчи группового этапа составляет от 960 рублей в категории 4 (для резидентов России) и от 70 долларов в категории 3 (для всех болельщиков).

Каждый болельщик может приобрести не более шести билетов на один матч и максимум – на десять матчей. Билеты начнут доставлять бесплатно в апреле следующего года. Для любителей футбола с ограниченными возможностями предусмотрены билеты специального доступа.

Открытая продажа билетов начнется 1 декабря и продлится до 19 января. Болельщики должны будут подать заявку на сайте, однако решение о распределении билетов примут уже позднее. Если количество заявок превысит число доступных билетов на тот или иной матч, то они будут распределяться путем жеребьевки.