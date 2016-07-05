Названа стоимость билетов на матчи ЧМ-2018 в России

Объявлена стоимость билетов на ЧМ по футболу для россиян

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала цены на билеты на матчи чемпионата мира 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года, которые пройдут в России.

Скидки для россиян

Как сообщает пресс-служба ФИФА, для российских болельщиков выделят минимум 350 тысяч билетов 4-й категории, цены на которые значительно ниже. В ФИФА обычно сверяются с курсом валют в странах-организаторах чемпионата мира, чтобы местные болельщики не остались без футбольного праздника. Подобная практика уже применялась в ЮАР в 2010 году и в Бразилии в 2014 году.

Билет на матч открытия чемпионата мира (с участием сборной России) будет стоить 550 долларов (1-я категория), 390 долларов (2-я категория) и 220 долларов (3-я категория) соответственно. Россияне же смогут попасть на игру, которая пройдет в "Лужниках" 14 июля 2018 года, за 3200 рублей.

Чемпионат мира

Матч открытия (с участием сборной России)



1-я категория – 550 долларов; 2-я категория – 390 долларов, 3-я категория – 220 долларов, 4-я категория (для россиян) – 3200 рублей.

Матчи группового этапа



1-я категория – 210 долларов; 2-я категория – 165 долларов, 3-я категория – 105 долларов, 4-я категория (для россиян) – 1280 рублей.

Матчи 1/8 финала



1-я категория – 245 долларов; 2-я категория – 185 долларов, 3-я категория – 115 долларов, 4-я категория (для россиян) – 2240 рублей.

Матчи 1/4 финала



1-я категория – 365 долларов; 2-я категория – 255 долларов, 3-я категория – 175 долларов, 4-я категория (для россиян) – 3808 рублей.

Матчи 1/2 финала



1-я категория – 750 долларов; 2-я категория – 480 долларов, 3-я категория – 285 долларов, 4-я категория (для россиян) – 4480 рублей.

Матч за третье место



1-я категория – 365 долларов; 2-я категория – 255 долларов, 3-я категория – 175 долларов, 4-я категория (для россиян) – 3808 рублей.

Финал



1-я категория – 1100 долларов; 2-я категория – 710 долларов, 3-я категория – 455 долларов, 4-я категория (для россиян) – 7040 рублей.

Кубок конфедераций-2017

Матч открытия



1-я категория – 170 долларов; 2-я категория – 120 долларов, 3-я категория – 85 долларов, 4-я категория (для россиян) – 2240 рублей.

Матчи группового этапа



1-я категория – 135 долларов; 2-я категория – 85 долларов, 3-я категория – 70 долларов, 4-я категория (для россиян) – 960 рублей.

Матчи 1/2 финала



1-я категория – 160 долларов; 2-я категория – 125 долларов, 3-я категория – 85 долларов, 4-я категория (для россиян) – 2240 рублей.

Матч за третье место



1-я категория – 135 долларов; 2-я категория – 85 долларов, 3-я категория – 70 долларов, 4-я категория (для россиян) – 960 рублей.

Финал



1-я категория – 245 долларов; 2-я категория – 160 долларов, 3-я категория – 115 долларов, 4-я категория (для россиян) – 2560 рублей.

Старт продаж билетов на матчи Кубка конфедераций-2017 запланирован на 8 ноября 2016 года. Билеты на матчи ЧМ-2018 начнут продавать в июле 2017 года.

Дорогое удовольствие

В июне уже стартовала продажа самых дорогих билетов (так называемых VIP) на чемпионат мира. "Большая Тройка" – самое ограниченное и самое престижное предложение от официальной программы гостеприимства MATCH Hospitality (программа полного сервиса для болельщиков), для покупки доступны только 20 пакетов.

Обладатели "Большой тройки" посетят церемонию открытия, а так же 19 встреч, в том числе – матч открытия чемпионата, оба полуфинала и финал. Пакет предусматривает обслуживание наивысшего класса и роскошные частные ложи с наилучшим расположением на стадионах. К настоящему моменту несколько таких пакетов уже реализованы. Стоимость пакетов под названием "Большая тройка" составляет от 1,4 до 2,8 миллиона долларов.

Также размещена информация и о других пакетах для болельщиков. В частности стоимость пакетов по программе "Частная ложа" начинается от 97 тысяч долларов, билеты по программе "Царская ложа" можно будет приобрести за 24,9 тысячи долларов. Самый дешевый пакет "Клуб" будет стоить 850 долларов.

"Москва в цифрах": Чемпионат мира по футболу в столице

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В Москве матчи пройдут на двух стадионах: "Лужниках" и "Спартаке".

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве (стадион "Спартак"), Сочи, Санкт-Петербурге и Казани.