Фестиваль экспериментальной литературы пройдет в РГБМ

Фото: Пресс-служба РГБМ

Фестиваль экспериментальной литературы пройдет в Российской государственный библиотеке для молодежи 20 и 21 ноября. В нем примут участие не только поэты, но и видеоартисты, музыканты и художники.

Фестиваль литературного и художественного авангарда "Лапа Азора" пройдет уже в восьмой раз. Он ориентирован на экспериментальную литературу, стремящуюся к синтезу с разными формами искусства – звуком, перформансом, визуализацией, мультимедийными форматами и так далее.

Как рассказал куратор фестиваля, поэт и музыкант Евгений Харитонов, темой фестиваля в этом году станет комбинаторная и саунд-поэзия.

"Комбинаторная поэзия - это поэзия, в основе которой лежит какое-нибудь намеренное формальное ограничение. Казалось бы, это поэзия по определению игровая, эдакая лингвистическая эквилибристика. Но это только видимая сторона, за которой – подлинная смысловая Поэзия. Просто эта поэзия еще и "увлекательно выглядит". Палиндромы, анаграммы, тавтограммы, разносмыслы, абецедарии – формы, на самом деле хорошо известные еще с древнейших времен, так что это поэзия хоть и экспериментальная, но с богатыми давними традициями", - сказал Харитонов.

На фестиваль приедут как известные поэты – Константин Кедров, Елена Кацюба, Света Литвак, Игорь Сид, так и молодые авторы. А питерский поэт, режиссер-аниматор и перформер Александр Горнон представит свое мультимедийное шоу.

С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.