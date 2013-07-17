Столичные библиотеки хотят перевести на круглосуточный режим работы

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В Московском городском библиотечном центре и Мосгордуме рассматривают вопрос продления часов работы библиотек. В скором времени их смогут перевести на круглосуточный режим.

Эту идею поддерживают в первую очередь молодые люди. Услуга будет особенно востребована в период сессии.

Некоторые заведения уже начинают увеличивать свой рабочий день, рассказала в эфире "Москва FM" директор Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева Татьяна Коробкина.

"С осени мы хотим продлить работу читального зала на час, потому что многим людям, которые приходят после работы, не хватает времени", – сообщила Коробкина.

По ее словам, попытка преодолеть рассогласованность между потребностями москвичей в библиотечном обслуживании и библиотеками достойна похвалы.

Однако в городской думе отмечают, что для круглосуточной работы потребуется дополнительное финансирование и увеличение штата. Отметим, в настоящее время библиотеки в Москве работают до 20:00-22:00 часов.