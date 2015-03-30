Форма поиска по сайту

30 марта 2015, 13:30

Спорт

Юрлова стала чемпионкой России по биатлону в гонке преследования

Екатерина Юрлова. Фото: ТАСС

Екатерина Юрлова выиграла гонку преследования на чемпионате России по биатлону. В финишном створе она опередила Дарью Виролайнен.

Стоит отметить, что никто из лидеров гонки не смог похвастаться точной стрельбой. И Юрлова, и занявшая второе место Виролайнен, допустили по два промаха.

Еще хуже отработала на стрельбище пришедшая к финишу третьей Екатерина Шумилова – у нее три промаха.

Отметим, что Юрлова завоевала золото на чемпионате мира по биатлону в индивидуальной гонке и принесла тем самым единственную золотую медаль первенства в копилку российской команды.

Лидером сборной России считается Дарья Виролайнен.

