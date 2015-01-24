Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева завершила карьеру

Ольга Зайцева. Фото: ТАСС

Знаменитая российская биатлонистка Ольга Зайцева приняла решение завершить спортивную карьеру, сообщает "Р-Спорт". Спортсменка является двукратной олимпийской чемпионкой.

Предполагается, что Зайцева будет работать в структуре Союза биатлонистов России.

Ольга Зайцева выступала за сборную страны с 1999 года. На ее счету две золотых и серебряная медаль в эстафетах на Олимпийских играх. На провальной для россиян Олимпиаде в Ванкувере она завоевала также серебро в масс-старте.

Кроме того, Зайцева трижды становилась чемпионкой мира (дважды - в эстафетных гонках).

Наивысшим результатом москвички в Кубке мира является четвертое место в общем зачете по итогам сезона 2004/2005.