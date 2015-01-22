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Спорт

22 января 2015, 18:11

Биатлонист Гараничев занял второе место в спринте на Кубке мира

биатлон Кубок мира спринт Евгений Гараничев

Евгений Гараничев. Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Россиянин Евгений Гараничев занял второе место в спринте на Кубке мира в итальянском Антхольце. Победу праздновал немец Симон Шемпп.

Гараничев без промахов прошел оба огневых рубежа, но уступил ходом Шемппу 14 секунд. Третьим стал словенец Яков Фак, который один раз выстрелил в "молоко", но очень уверенно смотрелся на лыжне.

Лидер сборной России Антон Шипулин расположился на седьмом месте с отставанием в 34 секунды.

Примечательно, что лидер мирового сезона Мартен Фуркад полностью провалил гонку. Именитый француз дважды промахнулся на огневых рубежах и показал лишь 25-е время.

Таким образом, борьба за Большой хрустальный глобус - приз лучшему биатлонисту сезона - обострилась до предела. Лидирует по-прежнему Фуркад, у которого 532 очка. К нему практически вплотную приблизился Шипулин с 507 баллами. В свою очередь, на пятки Шипулину наступает Шемпп, набравший 489 очков.

Отметим, что победитель гонки получает 60 очков в зачет, за второе место дают 54 балла, а за третье - 48.

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