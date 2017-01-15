Более 170 биатлонистов потребовали от IBU решительных мер в борьбе с допингом

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Более 170 биатлонистов со всего мира потребовали от IBU более решительных мер в борьбе с допингом, передает чешский портал ceskatelevize.cz.

Соответствующее письмо спортсмены в немецком Рупольдинге, где проходит пятый этап Кубка мира. По словам главы чешской федерации биатлона Иржи Хамзу, необходимо хотя бы временно отстранить спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга.

Глава IBU Андерс Бессеберг, чьи слова приводит ТАСС, отметил, что в письме говорится о вещах, которые обсуждают на каждом заседании конгресса организации, и адресовано оно не только России, но и всем странам мира.