15 января 2017, 14:13

Более 170 биатлонистов потребовали от IBU решительных мер в борьбе с допингом

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Более 170 биатлонистов со всего мира потребовали от IBU более решительных мер в борьбе с допингом, передает чешский портал ceskatelevize.cz.

Соответствующее письмо спортсмены в немецком Рупольдинге, где проходит пятый этап Кубка мира. По словам главы чешской федерации биатлона Иржи Хамзу, необходимо хотя бы временно отстранить спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга.

Глава IBU Андерс Бессеберг, чьи слова приводит ТАСС, отметил, что в письме говорится о вещах, которые обсуждают на каждом заседании конгресса организации, и адресовано оно не только России, но и всем странам мира.

В декабре 2016 года МОК продлил санкции в отношении России. Согласно им, организация не поддерживает любые спортивные мероприятия на территории страны. Более того, организация призывает все федерации олимпийских зимних видов спорта заморозить подготовку к основным спортивным состязаниям в России, в том числе к чемпионатам мира и Кубкам мира.

Кроме того, WADA представило очередную часть доклада о применении допинга российскими спортсменами. Как утверждают авторы доклада, в манипуляции с допинг-пробами были вовлечены более тысячи атлетов РФ.

При этом, СМИ сообщили, что WADA направило в Международный союз биатлонистов (IBU) список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в применении допинга.

Скандал с допингом уже стоил России чемпионата мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в Сочи. Турнир был перенесен в немецкий Кенигзее.

Кроме того, Союз биатлонистов России (СБР) отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, который должен был пройти 9–12 марта 2017 года.

Существуют у сборной России проблемы и в лыжных гонках. От соревнований уже отстранены несколько лыжников, включая олимпийского чемпиона Сочи Александра Легкова.

Кто пытается испортить репутацию отечественному спорту, в программе "В теме" рассказал политолог Олег Матвейчев:

биатлон новости спорта IBU

