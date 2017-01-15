Более 170 биатлонистов потребовали от IBU решительных мер в борьбе с допингом

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
Более 170 биатлонистов со всего мира потребовали от IBU более решительных мер в борьбе с допингом, передает чешский портал ceskatelevize.cz.
Соответствующее письмо спортсмены в немецком Рупольдинге, где проходит пятый этап Кубка мира. По словам главы чешской федерации биатлона Иржи Хамзу, необходимо хотя бы временно отстранить спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга.
Глава IBU Андерс Бессеберг, чьи слова приводит ТАСС, отметил, что в письме говорится о вещах, которые обсуждают на каждом заседании конгресса организации, и адресовано оно не только России, но и всем странам мира.
Кроме того, WADA представило очередную часть доклада о применении допинга российскими спортсменами. Как утверждают авторы доклада, в манипуляции с допинг-пробами были вовлечены более тысячи атлетов РФ.
При этом, СМИ сообщили, что WADA направило в Международный союз биатлонистов (IBU) список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в применении допинга.
Скандал с допингом уже стоил России чемпионата мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в Сочи. Турнир был перенесен в немецкий Кенигзее.
Кроме того, Союз биатлонистов России (СБР) отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, который должен был пройти 9–12 марта 2017 года.
Существуют у сборной России проблемы и в лыжных гонках. От соревнований уже отстранены несколько лыжников, включая олимпийского чемпиона Сочи Александра Легкова.
Кто пытается испортить репутацию отечественному спорту, в программе "В теме" рассказал политолог Олег Матвейчев: