Норвежский биатлонист Бьорндален продолжит выступления до 2016 года

Биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален продолжит карьеру до 2016 года

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле Эйнар Бьорндален продолжит выступления как минимум до чемпионата мира 2016 года.

Об этом титулованный спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. "Я и моя команда пришли к выводу, что я буду выступать еще два года, до Чемпионата мира в Осло", - пояснил он. По словам биатлониста, из Сочи он вернулся полным энергии и вдохновения.

Уле Эйнар Бьорндален является восьмикратным олимпийским чемпионом. На Играх в Сочи он выиграл две золотые медали (в спринте и смешанной эстафете). Четыре из четырех возможных побед одержал Бьорндален на зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити и стал единственным в мире абсолютным олимпийским чемпионом по биатлону.

Всего за карьеру он выиграл 13 олимпийских медалей - 8 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую. Таким образом, Бьорнадален - обладатель наибольшего количества наград в истории зимних Олимпиад. Предыдущий рекорд принадлежал другому представителю Норвегии - лыжнику Бьорну Дэли (8 золотых и 4 серебряных медали).

Кроме того, Бьорндален 19 раз становился чемпионом мира и 6 раз выигрывал Кубок мира. Всего на его счету 94 победы на этапах Кубка мира по биатлону.