Новую работу находят лишь 25% уволенных россиян

Потерявшим работу москвичам медики предложили программу реабилитации

25% уволенных россиян находят себе новую работу, сообщает телеканал "Москва 24".

При этом за последние пять лет количество людей, которые лишились работы, значительно выросло - в 2013 году больше 20% сотрудников покинули работодателей.

Отметим, что уровень безработицы в Москве – один из самых низких: численность незанятых москвичей в столице составляет около 0,5%.

За четыре года в городе на 60% сократилось число безработных – в 2010-м оно составляло почти 60 тысяч человек, а в 2014 году цифра снизилась до 25,5 тысяч.