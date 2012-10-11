"РГ": Показатель безработицы в России рекордно снизился

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2012 году в России зафиксирована самая низкая безработица за последние 12 лет. В настоящее время без трудовой занятости официально находятся один миллион две тысячи граждан.

Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель Федеральной службы по труду и занятости Юрий Герций. По его прогнозу, до конца года этот показатель опустится ниже миллиона, пишет "Российская газета".

Однако эксперты не склонны излишне радоваться. По их мнению, такие показатели могут говорить как о реальном выравнивании экономики и снижении напряженности на рынке труда, так и о сокрытии регионами реальной ситуации.

В 2012 году полномочия в сфере занятости были переданы с федерального уровня регионам, после чего некоторые из них стали уделять проблеме безработицы меньше внимания. По словам Герция, на многих территориях начали отказываться от некоторых важнейших активных программ занятости, например, по трудоустройству выпускников вузов.

Таким образом, ради статистики людям могли создать формальные препоны для регистрации их безработными.