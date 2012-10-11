Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября 2012, 18:48

Экономика

"РГ": Показатель безработицы в России рекордно снизился

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2012 году в России зафиксирована самая низкая безработица за последние 12 лет. В настоящее время без трудовой занятости официально находятся один миллион две тысячи граждан.

Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель Федеральной службы по труду и занятости Юрий Герций. По его прогнозу, до конца года этот показатель опустится ниже миллиона, пишет "Российская газета".

Однако эксперты не склонны излишне радоваться. По их мнению, такие показатели могут говорить как о реальном выравнивании экономики и снижении напряженности на рынке труда, так и о сокрытии регионами реальной ситуации.

В 2012 году полномочия в сфере занятости были переданы с федерального уровня регионам, после чего некоторые из них стали уделять проблеме безработицы меньше внимания. По словам Герция, на многих территориях начали отказываться от некоторых важнейших активных программ занятости, например, по трудоустройству выпускников вузов.

Таким образом, ради статистики людям могли создать формальные препоны для регистрации их безработными.

безработица работа свежая пресса

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика