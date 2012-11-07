Форма поиска по сайту

07 ноября 2012, 14:36

"РБК Daily": антитабачный закон оставит без работы 200 тысяч человек

Фото: ИТАР-ТАСС

Запрет на продажу алкоголя и табака в киосках может оставить без работы 220 тысяч человек – такие данные представляют аналитики. Под угрозой закрытия окажутся около 60 тысяч киосков, еще у такого же количества существенно снизится уровень дохода.

Обратная ситуация в крупных розничных сетях – там ожидается рост прибыли: за счет перераспределения выручки из киосков в магазины до 2014 года перейдет около трех триллионов рублей, пишет "РБК Daily".

Увеличится доля сетевиков и в продовольственном сегменте – эксперты прогнозируют увеличение их доли с 44% в 2011 году до 69% в 2014 году.

Потерявшие работу продавцы из киосков смогут устроиться в сетевые магазины, которые продолжают открывать новые точки, сообщил пресс-секретарь ритейлера "Дикси" Лаврентий Губин.

Напомним, запрет на продажу пива и табака в торговых точках площадью менее 50 квадратных метров вступит в силу с 1 января 2013 года.

