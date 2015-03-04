Безработица в столице не достигнет уровня 2009 года – департамент труда

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Уровень безработицы в столице не превысит значений кризиса 2008-2010 годов. Об этом на заседании коллегии столичного департамента труда и занятости рассказал глава департамента Вадим Кудряшов, сообщает Агентство "Москва".

"Даже при самом плохом развитии ситуации на рынке труда уровень безработицы не достигнет пиковых значений прошлого кризиса", – подчеркнул Кудряшов.

За год в городской банк вакансий поступает примерно 177,6 тысячи предложений о работе. Средний период, за который человек находит работу, сейчас составляет 5,5 месяца.

Кудряшов заявил, что перед властями стоит задача снизить этот показатель до 3,5 месяца в будущем году.

По состоянию на 26 февраля на учете в службе занятости состояли 31 тысяча безработных.

Ранее M24.ru сообщало, что уровень безработицы в столице не превышает 1 процента. Жители столицы, оказавшиеся без работы, могут бесплатно оставлять детей в центрах помощи семье и детям. Помощь будет оказываться горожанам на время поиска новой работы или прохождения курсов повышения квалификации.

Ранее в департаменте соцзащиты сообщали, что потерявшие работу москвичи смогут рассчитывать на денежную помощь и продуктовые сертификаты.

Претендовать на поддержку смогут потерявшие работу жители столицы, в чьей семье среднемесячный доход не превышает прожиточного минимума. Им предложат денежные компенсации до нескольких десятков тысяч рублей, сертификаты на питание до 1 тысячи рублей, а в случае необходимости – одежду.