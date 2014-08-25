Инспекторы ГИБДД напомнят детям о поведении на дорогах перед 1 сентября

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Перед началом учебного года и в первую неделю учебы сотрудники ГИБДД Москвы проведут с детьми уроки безопасности, на которых расскажут о правилах поведения на дорогах, сообщает пресс-служба ведомства.

Общегородской профилактический рейд "Снова в школу" начнется 25 августа и продлится до 7 сентября. Цель мероприятия - повысить безопасность дорожного движения около школ и детских садов. Разъяснительную работу проведут и с участниками дорожного движения. Во время рейда руководящий состав ГИБДД и инспекторы встретятся с сотрудниками автопредприятий города и напомнят им, что за лето дети отвыкли от интенсивного городского движения. Кроме сотрудников дорожно-патрульной службы, в акции будут участвовать службы безопасности дорожного движения предприятий и коллективы народных дружин.

В пресс-службе также отметили, что в августе сотрудники ГИБДД проверили все территории, прилегающие к школам: обследовали подъездные пути и маршруты детей, проверили дорожные знаки и разметки, убедились в наличии светофоров и "лежачих полицейских".

Также они осмотрели дороги, ведущие к школам и детским садам. В ведомстве добавили, что 1 сентября около всех школ будут работать посты ДПС.

В августе-сентябре сотрудники ГИБДД проведут также ряд других профилактических мероприятий: "Ваш пассажир – ребенок", "Пешеход", "Велосипедист на дороге", "Засветись!", "Автокресла-детям!" и другие.