МЧС предупредило москвичей о сильном тумане

Фото: m24.ru/Марьяна Пискарева

Экстренное предупреждение о тумане в Москве с видимостью 500–800 метров выпустил столичный главк МЧС. Плотная мгла продержится до 11:00 понедельника, 20 марта.

Отмечается, что в условиях непогоды возможны ухудшение видимости на автомагистралях, что может привести к образованию заторов и увеличению числа ДТП.

Автомобилистам рекомендуют воздерживаться от резких маневров за рулем, быть предельно осторожными и внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию.