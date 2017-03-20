МЧС предупредило москвичей о сильном тумане

Фото: m24.ru/Марьяна Пискарева
Экстренное предупреждение о тумане в Москве с видимостью 500–800 метров выпустил столичный главк МЧС. Плотная мгла продержится до 11:00 понедельника, 20 марта.
Отмечается, что в условиях непогоды возможны ухудшение видимости на автомагистралях, что может привести к образованию заторов и увеличению числа ДТП.
Автомобилистам рекомендуют воздерживаться от резких маневров за рулем, быть предельно осторожными и внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию.
Ветер сменит направление с юго-восточного на восточное. Его скорость составит от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 740 миллиметров ртутного столба.