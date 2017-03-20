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20 марта 2017, 08:30

Безопасность

МЧС предупредило москвичей о сильном тумане

Фото: m24.ru/Марьяна Пискарева

Экстренное предупреждение о тумане в Москве с видимостью 500–800 метров выпустил столичный главк МЧС. Плотная мгла продержится до 11:00 понедельника, 20 марта.

Отмечается, что в условиях непогоды возможны ухудшение видимости на автомагистралях, что может привести к образованию заторов и увеличению числа ДТП.

Автомобилистам рекомендуют воздерживаться от резких маневров за рулем, быть предельно осторожными и внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию.

Пасмурная погода с дождем ожидает москвичей в понедельник, 20 марта. Температура воздуха днем составит 5–7 градусов тепла. Облака на небе сохранятся в течение всех суток, осадки также возможны в течение всего дня.

Ветер сменит направление с юго-восточного на восточное. Его скорость составит от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 740 миллиметров ртутного столба.

безопасность МЧС погода непогода туман общество

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