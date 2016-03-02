Куда обращаться за помощью бездомным

Как работают центры социальной адаптации

Без прописки или временной регистрации бездомные в Москве не могут получить пенсию или социальные пособия. Последней надеждой для них становятся центры социальной адаптации, сообщает телеканал "Москва 24".

Временный приют в Клинском и Дмитровском центрах ежегодно находят десятки людей, оказавшихся никому не нужными. Как правило, это пожилые люди или инвалиды. В таких социальных учреждениях у них появляется шанс вернуться к нормальной жизни.

В этих центрах бездомным дают крышу над головой, обеспечивают питанием, оказывают психологическую помощь и консультируют по юридическим вопросам. Чтобы обратиться туда, достаточно написать заявление.

"Он будет временно зарегистрирован в нашем учреждении. Сотрудники помогут ему оформить все необходимые документы, чтобы получать пенсию, и помогут определиться тем, что делать дальше", – рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

