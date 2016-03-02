Форма поиска по сайту

02 марта 2016, 17:40

Куда обращаться за помощью бездомным

Как работают центры социальной адаптации

Без прописки или временной регистрации бездомные в Москве не могут получить пенсию или социальные пособия. Последней надеждой для них становятся центры социальной адаптации, сообщает телеканал "Москва 24".

Временный приют в Клинском и Дмитровском центрах ежегодно находят десятки людей, оказавшихся никому не нужными. Как правило, это пожилые люди или инвалиды. В таких социальных учреждениях у них появляется шанс вернуться к нормальной жизни.

В этих центрах бездомным дают крышу над головой, обеспечивают питанием, оказывают психологическую помощь и консультируют по юридическим вопросам. Чтобы обратиться туда, достаточно написать заявление.

"Он будет временно зарегистрирован в нашем учреждении. Сотрудники помогут ему оформить все необходимые документы, чтобы получать пенсию, и помогут определиться тем, что делать дальше", – рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Как планируют трудоустраивать бездомных

На сегодняшний день в Москве насчитывается более 13 тысяч лиц без определенного места жительства. При этом порядка 85 процентов являются жителями других регионов, половина из них на самом деле имеет жилье. За 9 месяцев 2015 года на улицах мегаполиса выявили 11,3 тысячи бродяг и только 14 процентов из них – москвичи, 9 процентов – жители Подмосковья и 60 процентов – из других регионов страны. Около 17 процентов от общего числа бродяг – иностранцы, в основном приехавшие в Москву из Украины и Белоруссии.

Для помощи тем, кто остался без крова, в столице создана мобильная служба социальной помощи "Социальный патруль". Ее сотрудники выявляют людей, которые занимаются бродяжничеством. В составе службы сформированы 20 выездных бригад, в метро работают пешие патрули. Бездомных доставляют на дезинфекционные станции и в центр социальной адаптации "Люблино".

