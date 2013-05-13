Режим ЧС из-за бешенства введен на юге Московской области

Фото: ИТАР-ТАСС

На территории Акатьевского сельского поселения Коломенского района Московской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за бешенства.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, главной причиной распространения этого заболевания стало большое количество бродячих собак. Между тем отмечается, что угрозы здоровью населения района сейчас нет.

Глава Акатьевского сельского поселения Евгений Мишин сообщил, что из бюджета выделены средства на отлов собак. Известно, что специалисты уже отловили 5 животных.

Напомним также, что сейчас карантин из-за бешенства действует на территории двух поселений Новой Москвы – в Марушкинском поселении Новомосковского округа и Первомайском Троицкого округа.

Прошлый год стал рекордным для Московского региона по числу заболеваний животных бешенством – ветеринары зафиксировали более 150 случаев.