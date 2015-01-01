В центре Москвы прошел "трезвый забег"

"Утро": Ведущие "Москвы FM" обсудили "трезвый забег"

В центре столицы прошел "трезвый забег", передает Агентство "Москва". Он стартовал от Храма Христа Спасителя и завершился у Заиконоспасского Монастыря на Никольской улице.

Пробежка в первый день нового года проводится уже в пятый раз. Организатором забега является движения "Русские пробежки".

"Мы пытаемся показать, что даже самый традиционно алкогольный праздник Новый год нужно проводить трезво и весело", - пояснил руководитель движения Александр Синяков.

Напомним, 21 декабря в столице впервые прошел благотворительный забег Дедов Морозов. В нем приняли участие более 500 человек. Участникам предложили на выбор две дистанции - 5 и 10 км. Забег стартовал в полдень от Андреевской набережном и завершился на Воробьевской набережной.

Все собранные средства пошли в фонд помощи больным детям, в том числе часть средств ушла на покупку детских новогодних подарков.