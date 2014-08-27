ФИБА не против участия баскетбольных клубов Крыма в российских соревнованиях

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Международная федерация баскетбола (ФИБА) не собирается препятствовать участию крымских клубов в соревнованиях под эгидой РФБ, несмотря на на протест со стороны Федерации баскетбола Украины. Об этом заявил министр спорта России Виталий Мутко

"У нас нет проблем с крымскими клубами. Я разговаривал с Патриком Бауманом (генеральный секретарь Международной федерации баскетбола). У ФИБА вопросов к РФБ нет. Наоборот, он удовлетворен работой нашей федерации. Доволен, что у нас улажены проблемы в отношении с лигами. С Бауманом мы обсуждали крупные проекты, которые могут реализовываться в России в будущем, такие как чемпионаты мира. В целом, у ФИБА вопросов к нашей федерации баскетбола нет", - приводит слова Мутко ИТАР-ТАСС.

Стоит отметить, что Российская федерация баскетбола допустила клуб "Муссон" (Севастополь) и команду из Симферополя в розыгрыш третьей по силе лиги в стране.

Напомним, что футбольные клубы СКЧФ (Севастополь), ТСК (Симферополь) и "Жемчужина" (Ялта) 12 августа стартовали в турнире, проводимом под эгидой Российского футбольного союза (РФС). После этого на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) появилось сообщение, в котором говорилось, что матчи крымских клубов, проведенные под эгидой РФС, признаны организацией не будут.