Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

27 августа 2014, 14:42

ФИБА не против участия баскетбольных клубов Крыма в российских соревнованиях

баскетбол ФИБА крымские клубы

Фото: ИТАР-ТАСС

Международная федерация баскетбола (ФИБА) не собирается препятствовать участию крымских клубов в соревнованиях под эгидой РФБ, несмотря на на протест со стороны Федерации баскетбола Украины. Об этом заявил министр спорта России Виталий Мутко

"У нас нет проблем с крымскими клубами. Я разговаривал с Патриком Бауманом (генеральный секретарь Международной федерации баскетбола). У ФИБА вопросов к РФБ нет. Наоборот, он удовлетворен работой нашей федерации. Доволен, что у нас улажены проблемы в отношении с лигами. С Бауманом мы обсуждали крупные проекты, которые могут реализовываться в России в будущем, такие как чемпионаты мира. В целом, у ФИБА вопросов к нашей федерации баскетбола нет", - приводит слова Мутко ИТАР-ТАСС.

Стоит отметить, что Российская федерация баскетбола допустила клуб "Муссон" (Севастополь) и команду из Симферополя в розыгрыш третьей по силе лиги в стране.

Напомним, что футбольные клубы СКЧФ (Севастополь), ТСК (Симферополь) и "Жемчужина" (Ялта) 12 августа стартовали в турнире, проводимом под эгидой Российского футбольного союза (РФС). После этого на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) появилось сообщение, в котором говорилось, что матчи крымских клубов, проведенные под эгидой РФС, признаны организацией не будут.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать