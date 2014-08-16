Кубок мэра по стритболу стартовал на ВДНХ

На ВДНХ стартовал Кубок мэра по стриболу

В субботу, 16 августа, на территории ВДНХ стартовал Кубок мэра по стритболу, сообщает телеканал "Москва 24".

В первый день турнира состоялся отборочный этап, в котором могли принять все желающие, зарегистрировавшиеся заранее. Встречи проходят в формате 1 на 1.

По итогам субботних встреч в финал, который состоится 17 августа, выйдут 32 сильнейших игрока, которые и разыграют между собой главный трофей.

Кроме того, в рамках праздника уличного баскетбола все желающие могут поиграть на свободных площадках, а также принять участие в различных конкурсах, например, посоревноваться с лучшими данкерами столицы в конкурсе по броскам сверху Slam Dunk Contest.