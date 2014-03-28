Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Мой банк"

Фото: ИТАР-ТАСС

Арбитражный суд Москвы по заявлению Центробанка признал ООО "Мой банк" банкротом. В отношении должника на год открыто конкурсное производство.

Как сообщает "Интерфакс", конкурсным управляющим назначена госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов".

Напомним, что Центробанк отозвал лицензию у "Моего банка" 31 января. По данным регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику. В связи с потерей ликвидности банк не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками. На момент отзыва лицензии размер обязательств банка составил 16,3 миллиардов рублей, в то время как активы равнялись 5,8 миллиардам рублей.

В конце февраля Басманный суд до 20 апреля арестовал бывшего владельца обанкротившегося "Моего банка", председателя партии "Альянс зеленых - Народная партия" Глеба Фетисова в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

Отметим, что победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам "Моего банка" стал ВТБ 24. Банк выплатит страховку физическим лицам, а деньги индивидуальным предпринимателям будет возвращать непосредственно АСВ.