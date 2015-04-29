Национальная платежная система: "Сбой не носил системный характер"

Фото: M24.ru/Роман Васильев

Национальная платежная система подтвердила наличие сбоя с операциями по картам ночью 29 апреля. Пресс-служба НСПК отмечает, что проблема не носила системный характер, проблем с программным обеспечением специалисты платежной системы также не выявили.

"НСПК подтверждает наличие проблемы с 2.15 по 7.12 (время московское). С 7.12 операции обрабатываются в штатном режиме. Можно достоверно сказать, что сбой не носил системный или программный характер. Программное обеспечение (Front-office НСПК) работало и было доступно", – заявили представители НСПК. Пресс-служба также отмечает, что у части банков успешно обрабатывались операции с НСПК.

Точную причину сбоя в национальной платежной системе пока не называют. Не комментируют представители НСПК и вероятность повторения подобных ситуаций в будущем. "Более подробная информация будет предоставлена по мере получения результатов анализа причины временной недоступности", – пояснили в пресс-службе.

Ранее о сбое в операциях по кредитным картам сообщили представители крупных российских банков. По словам банкиров, с 2.30 до 7.15 владельцы карт могли только снять деньги в "родных" банкоматах кредитных организаций.

С 1 июля 2014 года вступил в силу закон о создании национальной системы платежных карт (НСПК) и была создана компания ОАО "НСПК" со 100-процентной долей Центробанка.

Согласно новым правилам, Visa и MasterCard до 1 апреля 2015 года должны были перевести свой процессинг на территорию страны. Такие меры были приняты после того, как платежные системы в одностороннем порядке отключили от обслуживания несколько российских банков.

Отметим также, что НСПК собирается выпустить собственные банковские карты в декабре 2015 года.