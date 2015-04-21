Правила оплаты банковской картой за границей не изменятся – эксперт

Фото: M24.ru/Роман Васильев

После вхождения Visa и Master Card в Национальную систему платежных карт (НСПК) правила оплаты банковской картой за рубежом не изменятся. Но пользоваться картами банков, которые попали под санкции, за границей не получится, сказал M24.ru финансовый омбудсмен РФ Павел Медведев.

По словам Медведева, проблема состояла в том, что все операции с банковскими картами, включая "операции на соседней улице в Москве", проходили через заграничные серверы, например, у Visa – через Голландию. "Если вдруг Запад приказывал платежной системе остановить какие-то платежи, то они останавливались нажатием одной кнопки. Теперь это будет невозможно для внутрироссийских платежей", – пояснил финансовый омбудсмен.

Эксперт добавил, что останутся проблемы с трансграничными операциями у "санкционых" банков. "С картами банков, на которые наложены санкции, ехать за границу бесполезно, а с теми, на которые не наложены ограничения, можно спокойно рассчитаться", – пояснил Медведев.

В России начала работу Национальная платежная система

В пресс-службе Master Card, которая уже присоединилась к НСПК, сообщили, что никаких видимых изменений при выезде пользователей за границу быть не должно. "Российские держатели карт не должны заметь никаких изменений", – пояснили в Master Card.

Напомним, что Visa должна войти в национальную систему платежных карт до 31 мая.

Национальная система платежных карт была создана в 2014 году после того, как некоторые российские банки подпали под действие американских санкций. Международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные этими банками.

НСПК собирается создать операционно-клиринговый центр для обработки внутрироссийских операций по картам в первом квартале 2015 года,а выпуск собственных карт начнется в декабре 2015 года. При этом системы, не являющиеся национально значимыми, должны перейти на процессинг НСПК или внести взнос в Центробанк.

Выпуск собственной платежной карты НСПК запланирован на декабрь 2015 года. С помощью карты можно будет совершать привычные операции – оплачивать товары и услуги, снимать наличные и так далее. Название и логотип карты выберут в ходе конкурса, отмечается на сайте национальной системы.