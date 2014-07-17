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Бизнес

17 июля 2014, 17:34

Китайская платежная система UnionPay выпустит 2 млн карт в России

банковские карты банки бизнес Центробанк платежные системы

Фото: ИТАР-ТАСС

Китайская международная платежная система UnionPay намерена в течение трех лет выпустить в России более 2 миллионов карт, сообщает МИА "Россия сегодня".

В настоящее время в России уже есть несколько десятков тысяч карт UnionPay, осенью 2013 года Центробанк зарегистрировал ООО "ЮнионПей" в качестве оператора платежной системы. Расчетным центром выступит "Банк Китая".

Кроме того, в начале июля председатель совета директоров China UnionPay Су Нин на встрече с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной заявил о готовности поделиться с Россией опытом создания национальной платежной системы.

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Добавим, что сейчас реестр операторов платежных систем включает 31 компанию, среди которых Visa и MasterСard.

Ранее Владимир Путин подписал закон о создании национальной системы платежных карт. Документ направлен на обеспечение бесперебойности работы международных платежных систем.

По новому закону зарубежные платежные системы обязаны будут ежеквартально вносить обеспечительные взносы в размере 25% от среднедневного оборота. Visa заявила, что такие страховые депозиты в несколько раз превысят годовой доход компании в России.

Закон был принят после того, как Visa и MasterCard из-за санкций США прекратили обслуживать карты ряда российских банков.

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