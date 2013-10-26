Банкоматы московских банков снова не принимают пятитысячные купюры

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные банкоматы некоторых банков снова не принимают пятитысячные купюры. На этот раз в их числе оказались "Росбанк", "МосКредитБанк" и "БинБанк".

Купюры самого крупного номинала оказались "вне игры" из-за обновления программного обеспечения сети банкоматов, сообщает телеканал "Москва 24".

На банкоматы устанавливают новый функционал, который призван распознавать фальшивые пятитысячные купюры, которые в последнее время все чаще попадаются на рынке. Фальшивки нового образца очень трудно отличить от настоящих купюр.

В работе отделений банков никаких изменений не произошло - все желающие могут обращаться в кассу.

Ранее прием пятитысячных купюр в банкоматах временно приостанавливали Московский банк Сбербанка, "Банк Москвы", "Альфа-Банк" и ВТБ.