Центробанк отозвал лицензии у столичного банка и расчетного центра

Центробанк отозвал лицензию у "Совинкома" и "Энергобизнеса"

Банк России с 26 марта отозвал лицензию у московского коммерческого банка "Совинком", сообщает пресс-служба ЦБ.

"КБ "Совинком" ООО не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, а также не выполнял требования предписаний надзорного органа. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций. В течение 2013 года объемы операций клиентов банка, имеющих признаки сомнительных операций, превысили 6,8 миллиардов рублей", - говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, внутренние банковские правила по противодействию отмыванию доходов не соответствовали требованиям Банка России.

По размеру активов на 1 января 2014 года "Совинком" занимал 697 место в банковской системе России. Банк является участником системы страхования вкладов.

Центробанк также отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Расчетный центр "ЭнергоБизнес".

"Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций - в течение 2013 года объем проведенных клиентами кредитной организации сомнительных безналичных и наличных операций превысил 4 миллиарда рублей", - добавляется в сообщении.

Расчетный центр на 1 марта 2014 года занимал 875 место в банковской системе страны.

Напомним, 20 ноября прошлого года Центробанк России отозвал лицензию у "Мастербанка", который входил в сотню крупнейших банков страны по финансовым показателям. Причиной такого решения стали "сомнительные операции и несоблюдение законодательства по противодействию отмыванию денег".

13 декабря права осуществлять финансовую деятельность лишились "Инвестбанк", "Банк Проектного Финансирования" и "Смоленский Банк".

С 31 января 2014 года Центробанк отозвал лицензию у московского банка "Мой банк" и коммерческого банка "Природа", с 11 февраля лицензии лишились "Европейский трастовый банк" и "ЛИНК-банк", а с 5 марта - банк "Монолит".