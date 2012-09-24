"Промсвязьбанк" объявил о намерении провести IPO

Фото: ИТАР-ТАСС

Один из тридцати крупнейших в России, Промсвязьбанк объявил о намерении провести первое публичное размещение своих акций (IPO) и глобальных депозитарных расписок (GDR) на лондонских и московских биржах.

Сделка, по ожиданиям специалистов Промсвязьбанка, принесет более 500 миллионов долларов США прибыли, которые банк направит на укрепление структуры капитала, на поддержание развития своей деятельности и реализацию стратегии, направленной на поддержку малого и среднего бизнеса, сообщает РИА Новости.

Размещение акций организует "Ренессанс капитал", HSBC и J.P.Morgan. После завершения IPO Промсвязьбанк устроит дополнительную эмиссию ценных бумаг и разместит их по закрытой подписке (чтобы доля акционеров не размылась).