Сегодня в СМИ: жалобы на врачей и штрафы для банков

Фото: M24.ru

ГИБДД выступила против планов Минтранса смягчить правила парковки

Дорожная автоинспекция выступила против планов Минтранса смягчить правила стоянки для резидентов зон платной парковки, передает "Коммерсантъ".

Ранее министерство предлагало разрешить водителям ставить авто под знаком, запрещающим стоянку, с поясняющей табличкой.

По мнению ГИБДД, исключения в запрете парковки могут вводиться только при "особых дорожных условиях" вроде снижения трафика в выходные дни. Проживание резидентов в парковочной зоне, по мнению полиции, "особым условием" не является.

ФАС оштрафует банки за принуждение к страхованию

Антимонопольная служба намерена штрафовать банки за принуждение заемщиков к страхованию, пишет "Коммерсантъ".

По мнению самих банкиров, принуждают к страхованию далеко не все участники кредитного рынка, а только "небольшие и недобросовестные игроки".

Росздравнадзор откроет горячие линии для жалоб на трудности с назначением обезболивающих

До конца апреля при территориальных управлениях Росздравнадзора откроют горячие линии, с помощью которых пациенты и их родственники смогут пожаловаться на трудности с назначением обезболивающих препаратов, сообщает "Российская газета".

Кроме того, при повторном обращении за выпиской обезболивающих рецепт будут выдавать в течение часа.

Блогерам предлагают дать статус СМИ

Госдума рассмотрит законопроект, по которому блогеров наделят статусом СМИ, пишет "Российская газета".

При этом с 1 августа 2014 года вступил в силу закон, который требует от блогов и сайтов, посещаемость которых составляет более трех тысяч пользователей в сутки, исполнения ряда правил, схожих с теми, которые выполняют СМИ.

Несовершеннолетних подозреваемых не будут отправлять в СИЗО

Несовершеннолетних фигурантов уголовных дел на время следствия будут отправлять не в СИЗО, а в центры временного содержания, сообщает газета "Ведомости".

Кроме того, в проекте закрепляется понятие "бродяжничества несовершеннолетнего": сейчас порядок помещения в спеццентры детей, приехавших в Россию без разрешения родителей или опекунов, никак не отрегулирован.