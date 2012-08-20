Налоговики получат доступ к банковским счетам граждан

В Минэкономразвития разработали законопроект, согласно которому банки будут обязаны раскрывать налоговикам информацию о счетах и вкладах злостных неплательщиков. Сейчас это касается только компаний и индивидуальных предпринимателей



Минэкономразвития подготовило проект законодательных изменений, которые расширят полномочия налоговых органов.

В частности, ФНС наделят правом получать от банков информацию о счетах физических лиц, в отношении которых идет налоговая проверка или с которых необходимо взыскать платежи в бюджет, пишет "РБК daily".

Сейчас кредитные организации предоставляют такие данные налоговикам лишь по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Согласно законопроекту, банки должны будут предоставить информацию в течение трех дней после мотивированного запроса. Критерии мотивированности в проекте не обозначены. Предполагается, что кредитные организации должны будут раскрыть ФНС информацию о счетах, вкладах и остатках по ним.

Эксперты осторожны в оценках нового законопроекта. Часть из них полагают, что ничего негативного в предлагаемых нововведениях нет, поскольку налоговые органы по закону не смогут распространять данные о счетах граждан, таким образом, нарушения банковской тайны не произойдет.

Другие эксперты считают необходимым четко разграничить критерии, в частности, например, нельзя допустить ситуации, когда данные о счетах и вкладах будут отправной точкой для действий налоговых органов, которые начнут проверять всех граждан, имеющих крупные суммы на счетах.

Ранее Минэкономразвития уже предлагало допустить к банковской тайне коллекторов. Однако соответствующие поправки до сих пор не приняты, равно как и закон "О коллекторской деятельности".