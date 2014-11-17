Сегодня в СМИ: орбитальная станция и антипиратский закон

Фото: M24.ru

Совсем без интернета Россия не останется

Насколько велика вероятность того, что Россия будет отключена от интернета, вернется ли в страну CNN, когда в России может быть реализовано так называемое право на забвение и как иностранные онлайн-сервисы будут приспосабливаться к требованиям хранить персональные данные россиян исключительно на территории нашей страны - на эти и другие вопросы в интервью газете "Коммерсантъ" ответил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Через полгода антипиратский закон будут применять без суда

Антипиратский закон через полгода будут применять без суда в отношении книг, музыки, видео и других авторских работ. Если автор увидит, что его произведение распространяют в Сети без его ведома, то он вправе потребовать от ресурса убрать его. В случае если администрация сайта проигнорирует просьбу и не сделает этого в течение 24 часов, то придется платить большую сумму, пишет в понедельник "Российская газета".

Как пояснил вице-спикер Госдумы Сергей Железняк, законодательно закреплен механизм внесудебного решения споров по авторским и смежным правам, а также введение процедуры блокировки ресурса за неоднократное нарушение этих прав. Исключение сделано для фото. Авторство снимков придется доказывать через суд.

Минюст предлагает узаконить подачу в суд электронных документов

Министерство юстиции России представило доработанный законопроект, прописывающий процедуру подачи в суд электронных документов. В перспективе можно будет не только подавать через Интернет иски в суды общей юрисдикции, но и использовать цифровые документы в качестве доказательств в суде.

Как сообщает "Российская газета", все тонкие моменты, связанные с использованием электронных документов в рамках судопроизводства, прописывает проект поправок в Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный и Арбитражный процессуальный кодексы.

Российские банки стали чаще пролонгировать кредиты своим заемщикам

Банки стали чаще пролонгировать кредиты своим заемщикам. Так они могут скрыть часть проблем с просроченной задолженностью, пишет РБК.

Объем просроченной задолженности банков по розничным кредитам достиг к 1 октября 630,4 миллиарда рублей – это 5,7% от объема выданных физлицам кредитов. С начала года эта доля увеличилась более чем на процентный пункт, с 4,4%.

Москве запретят увеличивать ставки обязательных сборов

Поправки в закон о местных сборах могут быть смягчены. В частности, будет сокращено количество видов деятельности, которые будут облагать новыми сборами. Откажутся и от возможности повышать в 10 раз предельную ставку сборов. Такое решение приняли на совещании у Медведева в пятницу, сообщает РБК.

Россия планирует вывести в космос собственную орбитальную станцию

С 2017 года Россия может начать развертывать собственную орбитальную станцию, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в руководстве Центрального научно-исследовательского института машиностроения.

При этом России придется отказаться от развития своего сегмента Международной космической станции (МКС), однако чиновники обещают, что обязательства перед другими участниками программы будут выполнены.