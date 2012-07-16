Задержаны два экс-сотрудника Мастер-банка

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Двое бывших сотрудников управления по работе с крупным бизнесом КБ «Мастер-Банк» задержаны в рамках операции в отношении участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании более двух миллиардов рублей.

«Установлено, что данные лица по поручению руководства осуществляли непосредственное взаимодействие с представителями коммерческих банков и организаций по вопросам незаконного обналичивания денежных средств, в частности используемого при уклонении от уплаты налогов», - сообщает пресс-служба Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

В местах жительства задержанных, а также других сотрудников и руководителей КБ «Мастер-Банк», в том числе председателя правления, были проведены обыски, в ходе которых оперативники изъяли некоторые документы и электронные носители информации.

Ранее стало известно, что руководители ряда коммерческих банков создали в Москве незарегистрированную кредитную организацию. Через «фирмы-однодневки» по поддельным электронным поручениям они переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги злоумышленники назначали комиссию в размере 3-7 процентов от сумм платежей.

В отношении нескольких участников группы следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей «Незаконная банковская деятельность».

Ранее был арестован вице-президент КБ «Мастер-Банк» Евгений Рогачев. Ему предъявлено обвинение.