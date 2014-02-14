Форма поиска по сайту

14 февраля 2014, 17:10

Экономика

"Почта России" планирует открыть свой банк

Фото: ИТАР-ТАСС

"Почта России" рассматривает возможность покупки или создания собственного банка. Наличие банковской лицензии позволит организации оказывать кредитные услуги и выдавать депозиты клиентам, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу департамента отраслевых проектов Минкомсвязи Алексея Доронкина.

"Предполагается, что будет создан почтовый банк на базе "Почты России", через который такие услуги будут оказываться", - сказал Доронкин на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

По его словам, сейчас "Почте России" приходится ограничиваться лишь услугами по переводу денежных средств, для которых не нужна банковская лицензия.

Руководитель департамента напомнил, что в правительство внесен законопроект о преобразовании "Почты России" в открытое акционерное общество. В случае принятия документа компания сможет приобрести банк.

