Убытки российских банков в январе составили 24 млрд рублей

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Российские банки в январе 2015 года получили совокупный убыток в размере 24 миллиардов рублей, тогда как в январе прошлого года их прибыль составила 39 миллиардов рублей, говорится в сообщении Центробанка России.

Активы банковского сектора за январь увеличились на 4 процента (с учетом ослабления рубля – снизились на 2,6 процентов). Кредиты нефинансовым организациям выросли на 7 процентов (с учетом ослабления рубля – снизились на 0,5 процента), в то время как кредиты физическим лицам уменьшились на 0,7 процента (-1,3%).

Рост резервов на возможные потери по ссудам составил с начала года 7 процентов, или 284 миллиарда рублей. Отметим, что среднемесячный прирост резервов в 2014 году составлял 100 миллиардов рублей.

Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю за январь вырос на 14,4 процента, по розничному – на 6 процентов. В результате удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям увеличился с 4,2 до 4,5 процента, а по розничным кредитам – с 5,9 до 6,3 процента.

Как рассказал M24.ru экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Константин Цыганков, спад в банковской сфере будет продолжаться. "Если это будет не спад, то, как минимум, – стагнация. Причины все те же", - отметил он.

По словам Цыганкова, во-первых, российские банки не могут получить доступ к относительно дешевым деньгам Запада, потому что туда им "путь заказан". С восточными рынками возникают другие сложности, связанные с незнанием языков и невозможностью найти переводчиков.

Еще одна проблема – обязательства перед вкладчиками и растущая задолженность последних по кредитным обязательствам. "Вкладчики доверяли банкам, несли туда деньги, им пришлось выдавать полученные процентные ставки, это тоже расходы. При этом просрочка по кредитным обязательствам россиян растет, так что деньги обратно они не приносят", - сказал Константин Цыганков.

Кроме того, говорит эксперт, банки теперь ограничены в плане финансовых операций, за счет которых они зарабатывали: из-за санкций они не могут проводить торговые операции на Западе, поэтому остаются только российский и восточные рынки.