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Свежая пресса

09 декабря 2014, 11:43

Сегодня в СМИ: Российские платежные карты и заполняемость столичных отелей

банки РЖД МФЦ отели иномарки свежая пресса платежная система

Фото: m24.ru

Государственных средств может не хватить на банковскую систему

Проблема докапитализации российских банков близка к своему разрешению. По сведениям газеты "Коммерсантъ", сегодня на встрече президента с правительством рассмотрят вопрос о выделении крупнейшим банкам до 10% от объема Фонда национального благосостояния.

Эти средства банки должны будут направить на финансирование стратегических проектов. Заявленного лимита — около 395 млрд рублей — хватит на удовлетворение в полном объеме лишь двух заявок — от ВТБ и Газпромбанка.

РЖД отказывается от зарубежных маршрутов

Дочерняя компания ОАО РЖД Федеральная пассажирская компания с 14 декабря полностью отменяет пассажирские поезда на Украину, в Азербайджан, Казахстан и Таджикистан, пишет "Коммерсантъ".

В монополии говорят, что движение восстановится через год, и объясняют такое решение падением пассажиропотока.

Kia New Rio стала популярнее Lada Granta

Многим иностранным брендам иномарок в ноябре удалось показать рост продаж на 10-30% по сравнению с прошлым месяцем, а Lada Granta впервые с начала 2013 года уступила лидерство Kia New Rio, сообщает "Коммерсантъ".

Другой причиной неожиданного спада продаж АвтоВАЗа на 17% стали проблемы с поставщиками: на заводе к концу ноября скопилось 4 тысяч некомплектных машин, а дилеры жаловались на недостаток автомобилей.

В 2015 году появятся полностью российские платежные карты

В следующем году все операции по платежным картам международных систем будут проходить только через российскую платформу, передает "Российская газета".

А уже к концу 2015-го появятся первые полностью отечественные платежные карты.

В России вырастет число авиарейсов со льготными билетами

Минтранс нашел способ, как увеличить число перевезенных пассажиров за счет госсубсидий без дополнительного финансирования, пишет "Российская газета".

Для этого в ведомстве предлагают изменить денежную пропорцию при формировании стоимости льготного билета.

Первый легкорельсовый транспорт появится в Подмосковье к 2018 году

Идея развития легкорельсового транспорта в Подмосковье, которая в июне получила одобрение президента страны, подразумевает заход трамвая и в Мытищи, сообщает "Российская газета".

Основная задача развития легкорельсового транспорта - соединить между собой в первую очередь подмосковные города. Например, еще один первоочередной участок строительства ЛРТ - Подольск - Домодедово - Раменское.

Уралвагонзавод рискует потерять 1 миллиард рублей из-за контракта с поляками

Из-за рекордной девальвации рубля производство новых низкопольных трамваев по заказу Москвы рискует ввергнуть их производителя – Уралвагонзавод – в убытки, передает "РБК".

По подсчетам, УВЗ потеряет более 16 миллионов рублей с каждого трамвая. Производитель должен поставить городу еще около 60 машин, что грозит для него потерями примерно в 1 миллиард рублей.

Клиенты Московского фондового центра не могут забрать деньги и найти акции

Приостановила работу одна из старейших брокерских компаний России - МФЦ, пишут "Ведомости".

На сайте МФЦ остановка работы объясняется техническими причинами, компания обещает "продолжить операции в полном объеме" после "смены собственников и переназначения совета директоров".

Заполняемость московских отелей сократилась до 60%

Доходность московских отелей за неполный год снизилась примерно на 10% в рублях к прошлому году, сообщают "Ведомости".

Основная причина — недостаток загрузки: интуристы отказываются от поездок.

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