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07 апреля 2014, 14:07

Происшествия

Задержаны трое подозреваемых в краже банковского сейфа с 2 млн рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

На западе Москвы задержали троих подозреваемых в краже банковского сейфа, в котором находились 64,5 тысяч долларов (2,2 миллиона рублей).

Как сообщает пресс-служба столичного главка полиции, в ночь на 4 апреля в МВД поступило сообщение о краже из банка. Выяснилось, что злоумышленники разбили окно, сломали решетку и забрали сейф с деньгами.

Задержанными оказались безработные жители Подмосковья. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере", подозреваемых взяли под стражу.

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