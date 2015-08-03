ЦБ отозвал лицензии у двух столичных банков

Фото: ТАСС

ЦБ России отозвал лицензии у столичного Банка расчетов и сбережений и Далетбанка, сообщается на сайте регулятора. Как отмечается в сообщении, коммерческие банки нарушали законодательство в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Также ЦБ заявляет, что кредитные организации проводили сомнительные операции по выводу крупных денежных сумм за рубеж. В банковской системе России Банк расчетов и сбережений по величине активов Банк расчета и сбережений находился на 322 месте, Далетбанк - на 722 месте.

Напомним, в конце июля Центробанк отозвал лицензии у "Мосстройэкономбанка", "АМБ Банка" и банка "Российский кредит".

Если у банка отозвана лицензия или он не может расплатиться со своими вкладчиками, то деньги будет возвращать Агентство по страхованию вкладов.

Теперь клиент разорившегося банка сможет получить до 1,4 миллиона рублей по страховке. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии.

Сообщение обо всех этапах выплаты компенсаций публикуется и на сайте АСВ, а каждому вкладчику направляется письменное уведомление. В соответствии с законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" выплаты начинаются через 14 дней.