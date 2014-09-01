В iPhone 6 появится мобильный кошелек от Visa и Mastercard

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Данные банковских карт крупнейших платежных систем, включая Visa, MasterCard и American Express можно будет безопасно хранить на iPhone 6 с помощью мобильного кошелька, сообщает Bloomberg.

Новая модель смартфона от Apple облегчит процедуру платежей, а их безопасность обеспечит специальный зашифрованный чип, встроенный в процессор. В последнем iPhone эта область отвечает за хранение отпечатков пальцев.

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Напомним, компания Apple презентует грядущую новинку iPhone 6 на специальном мероприятии, которое состоится уже 9 сентября. Ожидается, что осенью будут представлены сразу две модели iPhone 6: первая - с диагональю экрана 4,7 дюйма, а вторая - с 5,5. Будут ли на мероприятии представлены новая модель iPad или часы iWatch, пока неизвестно.

Также стоить отметить, что в конце июля компания Brikk, занимающаяся изготовлением luxury-чехлов и корпусов для смартфонов, объявила о предзаказе на iPhone 6 из золота и платины.

Так, смартфон Apple в корпусе из 24-каратного золота или из платины будет стоить от 4,5 тысяч долларов до 8,8 тысяч. В качестве опции – логотип компании-производителя, инкрустированный бриллиантами. Люксовые iPhone поступят в продажу через месяц после старта розничных продаж нового смартфона.