Цискаридзе назначен ректором петербургской балетной академии

Николай Цискаридзе стал ректором петербургской Академии российского балета имени Вагановой.
Нового руководителя представят коллективу академии в ближайшее время, сообщает телеканал "Москва 24".
Напомним, что Николай Цискаридзе покинул Большой театр 30 июня, когда истекли оба срочных договора Народного артиста с главным театром страны.
Попрощаться со сценой, на которую артист выходил в течение 21 года, Цискаридзе должен был 31 декабря. Однако недавно стало известно, что участвовать в бенефисном спектакле "Щелкунчик" он отказался. Экс-премьер ГАБТа отметил, что "танцевать надо, когда можется".