28 октября 2013, 12:43

Культура

Цискаридзе назначен ректором петербургской балетной академии

Академию балета имени Вагановой возглавил Николай Цискаридзе

Николай Цискаридзе стал ректором петербургской Академии российского балета имени Вагановой.

Нового руководителя представят коллективу академии в ближайшее время, сообщает телеканал "Москва 24".

Напомним, что Николай Цискаридзе покинул Большой театр 30 июня, когда истекли оба срочных договора Народного артиста с главным театром страны.

Попрощаться со сценой, на которую артист выходил в течение 21 года, Цискаридзе должен был 31 декабря. Однако недавно стало известно, что участвовать в бенефисном спектакле "Щелкунчик" он отказался. Экс-премьер ГАБТа отметил, что "танцевать надо, когда можется".

