Мастер-классы московских балерин организуют в парке "Кузьминки"

Фото: М24

В воскресенье, 31 августа, в парке "Кузьминки" отпразднуют День знаний. Для юных посетителей организуют интерактивные спектакли, в рамках которых дети смогут почувствовать себя в роли актеров, режиссеров и декораторов.

На мастер-классе ведущих московских балерин девочки смогут примерить балетные пачки и узнать об основах хореографии. Также запланированы мастер-классы по современному танцу и живописи.

По словам организаторов праздника, эти занятия помогут раскрыть творческий потенциал ребенка.

Развлекать гостей парка будут жонглеры, фокусники и мимы. Всех собравшихся ждут подарки. В добавок ко всему в "Кузьминках" состоится праздничный концерт.

День знаний стартует в 12.00 и завершится в 18.00. Вход свободный.