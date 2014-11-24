Космос и пустыня: откуда взялась пыль в вашем доме

"Нераскрытые тайны": Что содержит домашняя пыль

Основа всего живого, материя, способная влиять на климат и судьбы людей. Тысячи ученых пытаются раскрыть ее тайны, а мы старательно смахиваем ее со своих шкафов. Частицы других планет, пепел проснувшихся вулканов, песчинки далеких пустынь и невидимые монстры – что еще можно найти в домашней пыли, если присмотреться? Как выглядит микровселенная под нашей кроватью?

Источник хлопот для домохозяек и головная боль для аллергиков. Важная улика для следствия и ключ к великим научным открытиям – тоже она. Как пыль пересекает континенты? Как найти дома частички далекого космоса? Какие улики хранит в себе домашняя пыль? Стоит ли бояться этих безобидных с виду микрочастиц? Можно ли избавиться от пыли, которую нельзя увидеть? Об этом читайте в документальном расследовании телеканала "Москва Доверие".

Война с пылью

"Чтобы не утонуть в пыли, многодетная мама Ольга убирается каждый день. Но, как бы она ни старалась, пыль побеждает", – говорит Ольга Гурлихина. "По моим наблюдениям, от пыли избавиться невозможно. Если с утра я провожу уборку, то к вечеру она все равно налетает", – считает Ольга.

Война с пылью стала для Ольги не только делом принципа. От чистоты в доме зависит здоровье младшей дочки Софии. Девочка страдает аллергией, и мама уверена: всему виной непобедимая пыль.

"У нас постоянно либо насморк, либо какие-то высыпания на коже, слезятся глаза, зуд, чешется ребенок. Бронхиты, пневмония – то есть нас преследуют всю зиму такие болезни", – рассказывает Ольга.

Но пыль – понятие широкое. На что реагирует организм ребенка – на пыльцу растений, шерсть животных или пылевых клещей, Ольга не знает. Мы помогли Ольге прибраться и собрали пыль с ковра в зале, под кроватью, с поверхности шкафа, с решетки вентиляции, подоконника и коврика у двери. Образцы отдали на экспертизу.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Мы рассмотрим пыль под микроскопом, а затем поместим в питательную среду и дадим возможность живым организмам расти и развиваться.

"Пыль – это такой некий биоценоз, и он населен своей специфической биотой, которая представлена клещами, грибами, бактериями, микроводорослями – то есть очень много всего мы можем найти в пыли", – говорит старший научный сотрудник ФГБУ "НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова" Анна Антропова.

Нам предстоит выяснить, что скрывает пыль в обычной московской квартире. Ученые утверждают, что в ней может оказаться все что угодно. Даже вулканический пепел. Извержение вулкана Бардарбунга в Исландии, сентябрь 2014 года. Тонны пыли в воздухе с бешеной скоростью разносятся по разным частям света. В Европе объявлен наивысший – красный – уровень опасности для авиации.

"Данное событие, как вы знаете, вызвало коллапс в Европе и связано с тем, что данный вулкан забросил аэрозоль достаточно высоко, в стратосферу", – ведущий инженер отдела ГУ "Центральная аэрологическая обсерватория" Александр Ганьшин.

Чем выше поднимаются частицы, тем быстрее они передвигаются. Пыль легко преодолела более двух тысяч километров и вскоре оказалась в Париже.

"То есть они выбрасываются на большие высоты, там скорости движения воздушных масс очень велики. Они составляют несколько десятков и даже, может, до сотни километров в час", – объясняет главный научный сотрудник ФГБУ "Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова" Андрей Синькевич.

Три дня загрязнения воздуха в столице Франции превышало допустимые нормы. Власти рекомендовали жителям со слабым здоровьем, беременным женщинам, детям и пожилым людям воздержаться от прогулок по городу. Вулканическая пыль навела беспорядок на улицах парижан и полетела дальше.

"Мы проводили моделирование данного процесса, и модельные расчеты показывают, что аэрозоль от извержения вулкана в Исландии дошла до территории России и даже перешла за Урал и дальше", – говорит Александр Ганьшин.

Возможно, вулканическая пыль Бардарбунга долетела и до вашей квартиры и незаметно осела под кроватью.

"Вулканический пепел разносится ветром, все это как-то преобразуется в вот эту пыль, которую мы приносим с улицы на обуви, которую мы, может быть, запускаем в окно через открытые форточки", – утверждает Ольга Гурлихина.

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Посмотрим, долетел ли вулканический пепел до квартиры нашей героини Ольги Гурлихиной. Мы собрали пыль из разных уголков ее дома и отправили на экспертизу. Для того чтобы частицы, витающие в воздухе этой лаборатории, не смешались с пылинками из квартиры Ольги, ученые поместили образцы в вакуум и только затем как следует рассмотрели их на современном микроскопе.

"Этот посторонний объект, который не похож на все волокна, возможно, это наконечник зубочистки либо какой-то иглы", – считает научный сотрудник лаборатории функциональных материалов и устройств для наноэлектроники МФТИ Роман Киртаев.

Помимо этого непонятного объекта, эксперт Роман Киртаев нашел в образцах немало других неопознанных пылинок. Может, это и есть вулканический пепел или частицы песчаной бури из африканской пустыни?

Чтобы определить природу таких частиц, нужно провести сложное исследование. В том числе и химический анализ. Откуда взялся песок на коврике входной двери?

"Чисто теоретически песок Сахары может попасть на наше подмосковное окно или московское окно. В результате пылевой бури сами частички песка поднимаются достаточно высоко. Кроме того, в тропиках находится область восходящих воздушных потоков, после чего воздушная масса поднимается достаточно высоко и перемещается в северные широты, то есть к нам с вами", – говорит Александр Ганьшин.

"Мы работали в Сирии, в Сирийской Арабской Республике, летали на самолете, определенные работы мы выполняли по увеличению осадков в Сирийской Республике. Там пылевые бури когда возникают, они поднимали именно эту пыль до пяти километров. Представьте себе. То есть они могут подниматься до больших высот. Но это редкие вещи", – считает заведующий отделом ГУ "Центральная аэрологическая обсерватория" Баграт Данелян.

"Вероятность того, что песок окажется из Сахары точно такая же, как то, что он окажется из соседней песочницы", – утверждает Роман Киртаев.

Откуда песок прилетел в квартиру нашей героини Ольги, так и осталось загадкой. Как бы там ни было, точно известно, что ежегодно на территории России оседает около 10 миллионов тонн пыли. Среди миллиардов частиц – и вулканический пепел, и песчинки из жарких пустынь, и кристаллики океанической соли – она образуется над поверхностью океана и благодаря своей легкости передвигается быстро на большие расстояния.

"Подниматься вверх может все что угодно, но от размера частиц зависит скорость их оседания. То есть чем больше размер частицы, тем ближе от места подъема она потом опустится", – рассказывает Александр Ганьшин.

Но как конкретно пыль путешествует по планете? Ведь то, что до нас могут долететь частички вулкана или пустыни, кажется невероятным. Удивительно, но часть пыли передвигается по небу вместе с облаками. И это еще не все. Оказывается, без пыли облаков вообще бы не было.

Облачный атлас

Санкт-Петербург, Главная геофизическая обсерватория, лаборатория по изучению облаков. То, что мы привыкли видеть в небе, здесь создают в специальной камере высотой шесть метров. Частички пыли уже внутри. Осталось добавить пар, как из чайника.

"Включаем котел, вода начинает нагреваться, появляется пар. После того как появился пар, мы открываем соответствующую заглушку и он поступает в большую камеру тумана", – объясняет Андрей Синькевич.

Две-три минуты – и облако готово. В природе происходит то же самое: водяной пар с земли поднимается до определенного уровня, в зависимости от климата. В наших широтах – это около километра. Там пар охлаждается и собирается вокруг так называемых ядер конденсации.

Проще говоря, вокруг микроскопических частичек пыли. Причем стать облаком могут только те ядра, которые способны впитывать влагу, а остальным остается лишь витать в облаках без возможности стать их частью. Не повезло в плане облаков и пылинкам-переросткам: размер так называемых ядер конденсации должен быть больше 100 микронов, то есть 0,1 миллиметра.

Все, что крупнее, как правило, оседает на землю, не достигая нужной высоты. Ну а у тех микрочастиц, кому повезло стать облаком, путешествие по небу может продлиться очень долго. Ведь для того чтобы пар стал дождем, нужны так называемые ядра кристаллизации. А это, оказывается, дефицит.

"Представьте, ядер конденсации очень много и образуются облака, вы их видите. А вот ядер кристаллизации – их мало. Поэтому многие облака, вы видите, висят долго над вами, слоями проносятся, и из них не выпадают осадки. Это почему происходит? Потому что внутри нет ядер кристаллизации, которые именно участвуют в образовании осадков", – рассказывает Баграт Данелян.

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Чтобы искусственно вызвать дождь, ученые не ждут милости от природы и сами добавляют в облако ядра кристаллизации. В результате капли замерзают, становятся тяжелыми и падают вниз. В теплое время года, долетая до земли, они тают и превращаются в дождь. Зимой остаются снегом. Кстати, осадки можно не только ускорить, но и свести на нет.

"Воздействие таким образом происходит, чтобы, наоборот, осадки либо ликвидировать полностью, либо снизить интенсивность этих осадков", – утверждает Данелян.

Облака питаются восходящими с земли потоками теплого воздуха и водяного пара. И, если их нужно уничтожить, но без дождя, ученые поднимаются выше и сбрасывают сверху потоки грубодисперсного порошка. Проще говоря – цементной пыли.

"Импульс нисходящего движения, увлекая холодный сухой воздух сверху, попадает в облако, и в облаке возникает нисходящее движение, и они начинают гасить восходящее, и облако начинает разрушаться", – говорит Баграт Данелян.

Так, например, в столице снижают облачность перед важными праздниками. По словам экспертов, пыль, разрушающая облака, абсолютно безопасна и концентрация ее очень мала. Но теоретически даже это вещество может оказаться в квартирах москвичей. А вместе с ней на наши подоконники может упасть и настоящая космическая пыль. Например, от упавшего метеорита.

Владимир Цельмович – один из немногих ученых в стране, который может точно определить, откуда прилетела та или иная частица – из другой галактики или с соседней крыши. В его лаборатории современное оборудование, а за плечами 10 лет изучения космической пыли. За это время Цельмович исследовал около 100 метеоритов.

"Вообще говоря, это основа мироздания, потому что вся Солнечная система, естественно, сформировалась из космической пыли. И если мы будем знать, из чего состояло протопланетное вещество, то мы поймем, как формировалась Солнечная система", – считает ведущий научный сотрудник лаборатории геофизической обсерватории "Борок" Владимир Цельмович.

Ученый Владимир Цельмович определил, что именно эти микрочастицы миллионы лет назад могли стать причиной возникновения ледникового периода.

"Упал астероид, возникло пылевое облако, которое поднялось в стратосферу, и, по сути, одна из причин гибели динозавров, гипотетическая причина, – это так называемая ядерная зима, то есть толстый слой пыли окутывал всю землю и не хватало солнца, возникла эта катастрофа", – утверждает Владимир Цельмович.

Кроме того, он сделал предположение, что космическая пыль может быть полезна нефтяникам в поисках черного золота.

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

"В тот момент, когда астероид падает и образует так называемую астроблему, что в переводе означает "звездная рана", то вот это место падения астероида является перспективным в плане поиска нефти", – утверждает Владимир Цельмович.

И все это рассказали ученому мельчайшие частицы метеоритов. Интересно, что до земли долетает лишь малая часть этих космических тел, всего 0,05 процента. Остальное сгорает во время падения и превращается в пыль. Казалось бы, пыль от челябинского метеорита можно было лопатами грести. Энтузиасты так и сделали: собрали снег по трассе пролета небесного тела, выделили из него частицы пыли и принесли Цельмовичу.

"И после нескольких тысяч анализов мне удалось определить, найти всего лишь четыре кандидата на частицы от челябинского метеорита", – рассказывает Владимир Цельмович.

Всего четыре пылинки от огромного метеорита. Но и это удача. Несмотря на то, что в год из космоса на землю падает от 40 тысяч до двух миллиардов тонн пыли, найти ее не так уж просто.

"Если принять нижнюю оценку по количеству выпавшей пыли, то на один квадратный метр за миллион лет выпадет 60 граммов пыли. За миллион лет. То есть представляете, насколько сложно ее обнаружить", – говорит Владимир Цельмович.

Ловушка для космической пыли

Космическая пыль, пожалуй, самая дорогая на планете. Американцы на ее поиски уже потратили миллионы долларов и более 10 лет работы. Чего стоит один проект Stardust: за пылью в открытом космосе охотилась специальная ловушка – как для мух, только сложнее и больше.

"И вот 30 тысяч волонтеров просматривали эти фотографии на протяжении многих лет после того, как аппарат вернулся на землю. Они зафиксировали лишь семь кандидатов на космическую частицу. Представьте себе, сколько стоит найти каждую такую частичку, если сам проект стоил более 200 миллионов долларов", – рассказывает Цельмович.

Впрочем, любители нераскрытых тайн космическую пыль по планете ищут самостоятельно, собирая ее с крыш своих частных домов.

"Отработана методика, подробно описана, каким образом вы можете смыть эти частицы с крыши, достать, получить, посмотреть и прикоснуться к чему-то необычному. Все хотят чуда. Я знаю, что множество американцев с увлечением занимаются сбором этих микрочастиц", – объясняет Владимир Цельмович.

Мы тоже решили испытать удачу и попытались смыть космическую пыль с крыши одной из подмосковных дач. Опыт проводить лучше всего после долгой засухи, когда на крыше скапливается много пыли. Таким образом увеличивается вероятность обнаружения микрометеоритов.

Итак, все, что попало в ведро с водой, мы пропустили через марлю. Затем мокрую пыль просушили и с помощью магнита выделили металлосодержащие элементы. Из массы металлических частиц мы выбрали те, чьи края были обожжены.

Это претенденты на космическую пыль. Неужели на нашей крыше обнаружатся частицы Луны или Венеры? Магнитные микрочастицы, которые нам удалось найти, по описанию очень похожи на метеоритную пыль. Но, к сожалению, оказалось, что они могли быть частью и множества других, далеко не космических тел.

"Такие же шарики образуются при сжигании угля, то есть от тепловых станций. Возникают, допустим, при пилении металла "болгаркой" в быту. Еще можно найти множество процессов, которые приводят к появлению таких же объектов", – утверждает Владимир Цельмович.

То есть, скорее всего, эти частицы не космическая пыль, а продукт деятельности человека. Но хотелось бы удостовериться. Мы знаем, что Владимиру Цельмовичу под силу определить, имеет ли наша находка отношение к космосу. Но возьмется ли он за это и хватит ли у нас денег?

"Вы, конечно, можете найти космическую пыль у себя под кроватью. Это вероятно. Но вероятность эта настолько мала, что заниматься этим я никому не рекомендую. Потому что аналитические исследования этой пыли будут стоить астрономически много. Вы можете потратить все свои деньги, деньги своих родственников, приятелей и занять в банке – и все равно вы не получите нужного результата", – считает Цельмович.

Получается, даже если в квартире нашей героини окажется космическая пыль, отличить ее от обычной мы вряд ли сможем. Какие еще тайны хранит в себе домашняя пыль? Оказывается, она может многое рассказать о своей хозяйке.

То, что для нас просто волосы, для старшего следователя-криминалиста Константина Супрунова важная улика. Если преступник не оставил видимых следов на месте преступления, вывести его на чистую воду может пыль.

"Изымается это все достаточно просто: пленочка расклеивается, она имеет липкий слой, просто наклеивается на любой участок, который нас интересует", – говорит старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики СК РФ Константин Супрунов.

Представим, что это – место преступления. Посмотрим, что расскажет пыль с монитора телевизора.

"В данном случае здесь достаточно много микрочастиц, в том числе есть волос, есть различные текстильные волокна некие, какие-то микрочастицы, это, возможно, частицы самого разнообразного вещества. То есть был какой-то контакт между этим веществом и поверхностью данного телевизора", – рассказывает Константин Супрунов.

Позже эта пленка уйдет в лабораторию и эксперты точно скажут, что это за волокна. В криминалистике известны случаи, когда именно пыль помогала поймать убийцу. В обычной московской квартире оперативники обнаружили труп мужчины со следами насильственной смерти. На первый взгляд казалось, что преступник не оставил никаких следов. Но один, еле заметный, эксперты все-таки нашли.

Фото: ТАСС/Олег Иванов и Мартин Шахбазян

"На месте происшествия был обнаружен след, он не был пригоден для идентификации, но между тем в этом следе были найдены некие микрочастицы. По результатам экспертизы было признано, что это является цементом", – вспоминает Константин Супрунов.

Криминалисты определили марку цемента, обнаруженного в пыли, и выяснили, где его применяют. Оказалось, что его использовали на стройке неподалеку. Далее вычислить преступника оказалось делом техники.

"Дело в том, что в нашей жизни избавиться от микрочастиц практически невозможно. Даже в абсолютно вроде бы стерильных помещениях все равно присутствует эта искомая пыль", – объясняет Супрунов.

Частицы на одежде могут рассказать, был ли контакт жертвы с подозреваемым. Редкая пыльца в пыли поведает, в какой стране побывал недавно преступник. По частичкам волос можно определить, блондин он или брюнет и давно ли был у парикмахера. А если повезет, пыль поведает о подозреваемом в разы больше.

"Можем обнаружить микрочастицы, например, кожи преступника. А это уже объект для ДНК-исследования. Таким образом, мы можем составить, например, ДНК-профиль преступника", – говорит Константин Супрунов.

Смертельный асбест

Домашняя пыль может быть опасной, если она содержит частицы асбеста. Этот прочный тонковолокнистый материал обладает особыми свойствами. В переводе с греческого "асбест" (ἄσβεστος) означает "неразрушимый", поэтому он уже более 100 лет применяется в нашей стране в самых различных областях: в строительстве, автомобильной промышленности и даже ракетостроении. У этого практически незаменимого материала есть одна страшная тайна: пыль, которая появляется во время его переработки, смертельно опасна для человека.

"Асбестовая пыль – это такая специфическая пыль, которая состоит из особого химического соединения в виде спирали асбеста. Когда ее длительно вдыхаешь, возникает поражение интерстициальной ткани легких", – говорит врач-профпатолог Лариса Мельничук.

То есть волокна асбеста попадают глубоко в легкие, скапливаются там в крошечных воздушных мешочках и образуют рубцы. В результате легкие теряют свою эластичность, с трудом расширяются и сжимаются. Из-за этого у человека начинается одышка, становится трудно дышать при ходьбе, а затем и в покое. Эта болезнь называется асбестоз. Она неизлечима и в конечном счете может привести к раку легких.

"Асбестоз длительное время остается бессимптомным. Проявления наступают уже чаще в финальной стадии, когда помочь пациенту становится практически невозможно. Те люди, которые длительно работают, вдыхая именно асбестозную пыль, они 10–15 лет не чувствуют ухудшения состояния, а потом наступает уже ухудшение состояния, внезапное, сильное и быстропрогрессирующее. Помочь ему очень сложно", – утверждает Лариса Мельничук.

Но как асбестовая пыль может попасть в наши дома? Это завод строительных материалов. Работники этого предприятия каждый день рискуют своим здоровьем, ведь они пилят, режут и упаковывают изделия, содержащие асбест.

"Эта пыль опасна еще для тех, кто живет с этими работниками. Потому что, вытряхивая одежду работника дома, например, его родственники тоже подвергаются заражению, вдыхая данную пыль. И тоже, кстати, имеют риск заболеть этим заболеванием", – рассказывает Мельничук.

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Ее называют пыль-убийца, но стоит ли ее бояться на самом деле? Директор производства Леонид Соболев спешит нас успокоить. Он утверждает, что асбест если и присутствует в обычной жизни, то в незначительных, безопасных для человека дозах. А на предприятиях, где появление пыли с частичками асбеста неизбежно, применяется особая политика безопасности.

"На наших распиловочных установках устанавливается аспирационные установки, которые производят отсос пыли, которая образуется при операциях. И каждый работник, помимо общего режима, использует респиратор", – рассказывает генеральный директор компании по производству строительных материалов Леонид Соболев.

Получается, что недооценивать опасность асбестовой пыли не стоит, но и защититься от нее вполне реально. "Но это не газ, это все-таки пыль, и довольно-таки крупная, и эти установки справляются очень эффективно", – говорит Леонид Соболев.

В квартире Ольги следы асбеста не обнаружены, отчитался о проделанной работе эксперт. В образцах домашней пыли из обычной московской квартиры хранятся другие не менее интересные загадки.

"В образце видны мелкие частицы, которые, судя по всему, достаточно плоские. Возможно, это кусочки человеческой кожи", – рассказывает Роман Киртаев.

Кожа попадает в пыль из-за так называемого апоптоза – запрограммированной гибели клеток. В переводе с греческого этот термин означает опадение листьев. Так вот, домашняя пыль может на 70 процентов состоять из таких опавших листочков человеческой кожи.

"В норме обновление у здорового человека здоровой кожи происходит за 28 дней, то есть это около месяца. Ежечасно с поверхности кожи человека отшелушивается около 600 тысяч чешуек. И за год это примерно 700 граммов", – утверждает врач-дерматовенеролог Юлия Агафонова.

Получается, что каждый месяц мы словно сбрасываем старую кожу и надеваем новую. Кстати, бесконечно много раз в течение жизни так же обновляются клетки крови и слизистой кишечника. Легкие, поджелудочная, печень также могут восстанавливаться, только при необходимости, если было повреждение, например. Но есть клетки, которые делиться не умеют.

"Клетки тела – они постоянно меняются, у нас нет ничего от наших родителей, в нашем теле все меняется очень быстро. Клетки слизистой кишечника меняются каждые семь дней. Сколько уже прошло времени с момента рождения – все новое. Ни одной клетки нет от родителей, кроме клеток мозга. Вот как мы родились, сколько у нас там было клеток, вот столько и остается до сих пор. Это наши личные клетки", – рассказывает заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ Александр Каплан.

При этом ученые доказали, что, вопреки всеобщему убеждению, нервные клетки могут восстанавливаться, только не путем деления, а при помощи стволовых клеток, которые способны превращаться практически в любые клетки организма.

Клещи и бактерии

Но вернемся к домашней пыли. Наряду с уже отмершей кожей под кроватью можно обнаружить и живых существ, причем достаточно много: миллионная армия пылевых клещей, ночной кошмар для аллергиков и впечатлительных людей.

Но стоит ли верить слухам? Давайте обратимся к науке. Итак, клещ домашний пылевой. Особый вид организмов, по классу ближе к паукам. Внешне напоминает носорога, под микроскопом разумеется, простым глазом его не увидишь.

Идеальная среда для размножения – жилище человека. Чем ближе к телу, тем лучше. В домике у клещей должно быть влажно и тепло. Идеальная температура 25 градусов, влажность 75 процентов. Считается, что в средней двуспальной кровати их может обитать порядка двух миллионов. Проверим, сколько клещей окажется в образцах пыли из квартиры нашей героини.

"Похоже, что клещей здесь нет", – говорит Роман Киртаев. Неужели времена домашних клещей ушли в прошлое? Или просто Ольга знает, как с ними бороться?

"Численность сейчас действительно не очень велика, чаще встречаются единичные экземпляры, где-то 10 экземпляров на грамм пыли, но в среднем сейчас по Москве их численность 60–70 экземпляров на грамм пыли", – рассказывает Анна Антропова.

Конечно, для человека, страдающего аллергией, даже единицы домашних пылевых клещей могут серьезно навредить здоровью. Точнее, не сами клещи, а отходы их жизнедеятельности. Это мощный аллерген. Но тем, кто аллергией не страдает, бояться нечего.

"Они не являются переносчиками каких-либо заразных заболеваний, они не кусаются, они не причиняют человеку никаких неудобств, даже не видны невооруженным глазом, и мы можем с ними сосуществовать и не знать, что они живут рядом с нами", – утверждает Антропова.

Оказывается, клещи не единственные живые организмы в домашней пыли. Чего действительно стоит бояться? Мы продолжаем изучать образцы пыли из квартиры нашей героини Ольги. Ее дочь София страдает аллергией.

Поэтому полы в этой квартире моют два раза в неделю, а пыль протирают дважды в день. Казалось бы, в квартире царит идеальная чистота, ни плесени, ни бактерий. Проверим. Мы поместили пыль в питательную среду и не прикасались к ней две недели.

К концу эксперимента в чашке Петри вырос богатый урожай бактерий. В четырех образцах из шести мы нашли опасные организмы, которые вполне могли стать причиной плохого самочувствия у Олиной дочки.

"Во всех образцах была найдена группа общего микробного числа бактерий, которые в будущем процессе вызывают осложнения органов дыхательных путей, то есть развитие бронхиальной астмы или аллергические реакции", – рассказывает ведущий специалист независимой экологической экспертизы Игорь Каторгин.

Фото: ТАСС/Анатолий Кузярин

Определить, что в вашем доме поселились далеко не замечательные соседи, можно самому. Если вдруг вы стали часто простужаться, чувствуете постоянную заложенность носа, особенно дома по утрам, если у вас слезятся глаза – это первый сигнал. Поставьте на ночь недопитую чашку чая и с утра внимательно осмотрите жидкость. Если в чашке образовалась плесень, значит, уровень бактерий превышен.

"Не нужно допускать, чтобы в квартирах появлялись какие-то видимые глазом поражения. Тогда уже с этим стоит бороться", – говорит Анна Антропова. Теперь Ольга знает, из чего состоит ее домашняя пыль. Осталось выяснить, на что именно аллергия у ее дочки.

"Мне бы очень хотелось посетить врача. Почему у нас не получалось – потому что у нас все время острый период, во время которого нас не брали на определенные виды анализов и не брали на прием. Пока у нас период спокойный, вот хотелось бы посетить врача и обсудить вот эту проблему", – рассказывает Ольга Гурлихина.

На приеме у врача-аллерголога Ольга рассказала о результатах исследования ее домашней пыли и о том, что виновников аллергии – клещей – там не оказалось. После подробного анализа образа жизни семьи и осмотра ребенка врач выносит свой вердикт.

"Предположительный диагноз Софии, я думаю, круглогодичный ринит, аллергический ринит. И связан он непосредственно с контактом с домашней пылью, которая у нас в огромном количестве находится в квартире", – утверждает аллерголог-иммунолог Наталья Ботвинникова.

Аллергическую реакцию вполне могут вызывать бактерии, обнаруженные в пыли, или частички шерсти животных. "Идет контакт со слизистой непосредственно, они сразу запускают аллергическую реакцию. А учитывая, что контакт идет постоянный, то есть аллергическая реакция протекает постоянно", – говорит Наталья Ботвинникова.

Кошмар аллергика

От пыли в квартире, где живет аллергик, нужно избавляться полностью. Но возможно ли это? Ведь для этого придется избавиться от всех натуральных ковров, мягкой мебели с тканевым покрытием, выкинуть большую часть любимых игрушек дочери и даже цветы.

"Не должно быть в комнате у аллергика цветов и домашних растений. Почему? Потому что в земле, которая непосредственно содержится в горшке, содержится большое количество плесени, грибов, которые тоже являются очень выраженным аллергеном", – говорит Наталья Ботвинникова.

Также в доме человека, страдающего аллергией на домашнюю пыль, не должно быть животных. Но избавиться от кошки, собаки и попугаев Ольга не готова. Она пообещала их еще чаще мыть.

Пуховые подушки и одеяла Ольга давно заменила на синтетические. Это второе, что нужно сделать в подобных ситуациях. Ну а первое – протереть пыль. Но даже тогда, когда вам будет казаться, что в доме идеальная чистота, невидимая пыль все равно будет витать в воздухе.

"Мы ассоциируем чистоту воздуха с видимой пылью. Но это не совсем так, потому что существует мелкодисперсная пыль. Если крупнодисперсная задерживается нашим организмом, бронхами, то мелкодисперсную пыль наш организм никак не может фильтровать", – рассказывает эксперт по системам очистки воздуха Александр Бондарев.

Видеть пыль мы перестаем, когда размер ее частиц становится меньше 10 микрон. Проверим, сколько невидимой пыли в квартире у Ольги.

Прибор показал, что в одном кубическом метре воздуха в этой комнате содержится более 250 тысяч частиц размером в 5 микрон, 8 миллионов – размером в полмикрона и 46 миллионов пылинок размером 0,3 микрона. Напомним, что 1 микрон в тысячу раз меньше миллиметра.

Фото: ТАСС/Владимир Зенин

"Все эти частицы попадают через легкие в кровь, а в дальнейшем могут попасть в органы и вызвать воспаление, аллергию у вашего ребенка", – утверждает Александр Бондарев.

"В комнате аллергика должен обязательно присутствовать фильтр, который плюс к ежедневной гигиенической уборке будет помогать вам элиминировать аллергены из воздуха", – говорит аллерголог-иммунолог Наталья Ботвинникова.

Установим в комнате Ольги прибор, изобретение новосибирских ученых, так называемый бризер. Он будет фильтровать воздух с улицы. Разработчики утверждают, что такая система фильтрации способна задерживать даже самую мелкую пыль. Проверим.

"Ольга, мы забираем сейчас воздух, который выходит из прибора. Через час-два этот воздух полностью заменит воздух, который присутствует в комнате, и воздух станет по содержанию с меньшим количеством частиц. Вот мы с вами видим, что содержание частиц в воздухе стало гораздо меньше", – утверждает Александр Бондарев.

Этот прибор – из многих современных пылеочистителей, стоит он достаточно дорого, 20 тысяч рублей. Плюс еще пару тысяч в год нужно будет потратить на смену фильтров. По мнению экспертов, подобные устройства необходимы лишь аллергикам. Если домашняя пыль не приносит страданий, можно сэкономить и просто чаще открывать форточку.

"Мы живем в мире, где нас окружают организмы, это неизбежно. Просто нужно следить за тем, чтобы концентрация была незначительная", – говорит Игорь Каторгин.

"Если нет склонности у человека к атопическим реакциям, то есть к аллергическим реакциям, то существование с пылью – это бытовой, совершенно неопасный для жизни и для здоровья процесс", – рассказывает Юлия Агафонова.

Совместная жизнь человека с пылью начинается с рождения, с первого вдоха. Каждую секунду мы вдыхаем миллионы невидимых глазу частиц. И каждый день выметаем из квартиры мельчайшие кусочки вулканов, морскую соль, песок далеких пустынь, свою собственную кожу, армии клещей и пылинки, прилетевшие к нам с других планет.

И присутствие в нашей жизни этой микровселенной под названием пыль вполне безопасно и практически незаметно. Но только до тех пор, пока мы сами не отдаем ей во владение свой дом.