Двухколесная братия: где тусуются московские байкеры

В понедельник, 16 июня, отмечается всемирный день мотоциклиста. Столичные байк-клубы на сегодня насчитывают десятки тысяч человек, и двухколесный транспорт становится все более популярным в мегаполисе. M24.ru рассказывает о культовых байкерских местах Москвы.



Самым главным пристанищем любителей мотоциклов в столице давно уже стала смотровая площадка на Воробьевых горах, или, как называют ее сами байкеры, - "Гора". Здесь можно увидеть множество самых разных представителей этой субкультуры - от серьезных мужчин на "Харлеях" до подростков на скутерах. Также на "Горе" ежегодно празднуют открытие мотосезона - как правило, в первые выходные апреля. Традиция собираться на Воробьевых горах у московских мотоциклистов существует еще с советских времен, однако, несмотря на это, в скором будущем они могут лишиться своего излюбленного места. Дело в том, что смотровую площадку планируют превратить в общественное пространство, она будет вымощена плиткой, а в центре вмонтируют карту, где будут подсвечены знаковые места столицы - Кремль, семь холмов. Ожидается, что большой наплыв туристов и отдыхающих горожан со временем вытеснит отсюда "беспечных ездоков".

Кроме того, байкеров можно встретить на Ходынском поле, но в отличие от Воробьевых гор, где собираются в основном, чтобы пообщаться, на Ходынку приезжают опробовать своих "железных коней" в деле.

Расположенное здесь бывшее летное поле аэродрома хорошо подходит для ночных "покатушек".



Также мотоциклисты ежедневно собираются около главного входа на ВДНХ. Это место для своих регулярных тусовок избрали любители спортивных байков.

Что касается тематических заведений, то старейшим из них можно назвать байк-центр Sexton. Клуб построили представители движения "Ночные волки" на месте бывшей автомобильной свалки на улице Нижние Мневники. Стоит отметить, что байкерский клуб с тем же названием существовал в конце 1980-х годов в Берлине, после его закрытия российские приверженцы мотоэстетики решили возродить его в Москве. Здесь проводятся праздничные мероприятия, концерты, световые и пиротехнические шоу. Помимо одноименного ресторана, на территории байк-центра расположены также мотомастерская и гостиница.



Другой культовый байкерский бар, под названием Night Train, находится на Третьем транспортном кольце и оформлен как классический американский салун из вестернов. Здесь также регулярно проводятся концерты рок-групп и байк-вечеринки.

Проходя по Арбату, практически всегда можно увидеть несколько мощных мотоциклов, припаркованных на тротуаре. Здесь находится еще одно облюбованное байкерами место - бар Sixties. Интерьер этого заведения выполнен в стиле США 1960-х годов, на стенах висят старые афиши американских фильмов, а на потолке - схема знаменитого шоссе №66.

По словам байкера с 20-летним стажем Сергея, в Москве немало и других мест, где бывают мотоциклисты, но назвать их в полном смысле слова "байкерскими" нельзя. Речь идет о маленьких кафе, где собираются небольшие компании представителей этой субкультуры. К тому же рок-клубы часто закрываются, и некоторых мест, которые были популярны у мотоциклистов еще два-три года назад, сегодня уже не существует.



При этом байкерских объединений в Москве очень много. "Есть мотоклубы, которые на слуху, например, "Ночные волки" или Hell Angels, а существуют маленькие группы любителей мотоциклов, которые сделали себе нашивки на спину, собираются где-нибудь и пьют пиво. Сколько таких в Москве - никто точно не скажет", - поясняет Сергей.

Напомним, ГИБДД и организация "Движение без опасности" недавно провели опрос на тему "Какие нарушения чаще всего допускают мотоциклисты". Как оказалось, больше всего байкеры проезжают между рядами и превышают скорость.

В опросе приняли участие 16,7 тысячи человек – мотоциклисты и водители автомобилей. В проездах между рядами признались 10% байкеров. Кроме того, 5% мотоциклистов рассказали, что превышают скорость, 3% - катаются без шлемов, по 1% - не используют поворотники при перестроении и выезжают на "встречку". Меньше процента проезжали на запрещающий сигнал светофора.

При этом 4% байкеров считают, что они никогда не нарушали правила дорожного движения.