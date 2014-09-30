"Красивые" автономера предлагают продавать на аукционах

Фото: ТАСС/ Владимир Астапкович

Министерство внутренних дел предлагает организовать специальные аукционы по продаже "красивых" номеров для автомобилей. Об этом говорится в документе, размещенном на Едином портале информации о разработке проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве считают, что эта мера позволит искоренить существующие сейчас "серые" схемы, когда граждане приобретают понравившиеся им номерные знаки у коррумпированных сотрудников Госавтоинспекции.

Авторы проекта подчеркивают, что их инициатива возникла по причине того, что проблема теневого оборота номеров "престижных серий" для автомобилей актуальна как никогда. Они надеются, что их проект ликвидирует возможные коррупционные схемы.

Кроме того, в министерстве утверждают, что разделение процедур присвоения и изготовления номеров позволит федеральному бюджету существенно сократить расходы на их приобретение.

Напомним, что с 4 августа 2014 года в России введена уголовная ответственность за кражу автомобильных номеров. Максимальный срок лишения свободы может составлять до 4 лет. Уголовное преследование будет грозить тем, кто снимает номера для вымогательства и других преступлений. Например, собирается прикрепить знак на свой автомобиль, чтобы нарушить закон и не понести ответственности.