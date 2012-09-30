Пассажиры свадебного кортежа в центре Москвы открыли стрельбу

В центре Москвы пассажиры одной из машин свадебного кортежа начали стрелять в воздух. Инцидент произошел на пересечении улиц Моховая и Тверская.

Машина из свадебного кортежа перекрыла дорогу в центре Москвы, после чего находившиеся в автомобиле пассажиры начали стрелять в воздух, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МВД по Москве.

"На место для разбирательств подъехали сотрудники ГИБДД, однако гости свадьбы не подчинялись законным требованиям полицейских. После этого к месту были вызваны дополнительные экипажи полиции", - сказал собеседник агентства.

Как уточняет ИТАР-ТАСС, сотрудники ДПС блокировали девять машин, на которых свадьба направлялась в центр столицы.

"Около 15 человек доставлены в ОМВД Тверской, где они будут опрошены. Кроме того, оперативники проверяют по базам данных законность владения травматическим оружием. Девять автомобилей также задержаны и будут досмотрены", - сказал представитель МВД.

Он добавил, что после того как будут собраны все материалы проверки, действиям стрелявших, выходцев с Северного Кавказа, будет дана правовая оценка.

Полиция просит откликнуться свидетелей или пострадавших в результате стрельбы в центре Москвы.

"Мы просим граждан, которые стали свидетелями или пострадали в результате стрельбы из травматического оружия, которую устроили в центре Москвы участники свадебного кортежа, обращаться в полицию", - сказал сотрудник пресс- службы ГУ МВД по Москве. Он отметил, что информацию можно оставить по телефону "02", для написания заявления можно прийти в любой отдел полиции.